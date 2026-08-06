Platforma Belvedere de pe Tâmpa intră în reabilitare. Punctul de observaţie a fost închis pentru turiști din motive de sigurnață

În următoarele trei luni, platforma Belvedere de pe muntele Tâmpa, unul dintre cele mai cunoscute puncte de observaţie asupra Braşovului, va fi reabilitată. Accesul publicului a fost interzis după ce construcţia a ajuns într-o stare avansată de degradare, iar Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a decis închiderea acesteia din motive de siguranţă. Lucrările de refacere au o valoare de puţin peste un milion de lei, la care se adaugă TVA.
Platforma Belvedere de pe Tâmpa va fi refăcută în următoarele luni
În perioada următoare vor începe lucrările de refacere a platformei Belvedere de pe muntele Tâmpa, care, din cauza stării de degradare, nu mai prezintă condiţii de siguranţă pentru turiştii care voiau să admire Braşovul de la înălţime, informează, joi, Primăria municipiului Braşov. În această săptămână a fost semnat contractul pentru realizarea proiectului tehnic şi executarea lucrărilor.
Firma care va reface platforma este o companie din Braşov, care are la dispoziţie trei luni pentru finalizarea documentaţiei şi a lucrărilor. Operaţiunile de proiectare şi execuţie vor costa 1.021.282,75 lei fără TVA. Pe lângă documentaţia necesară autorizării şi realizării platformei, compania contractată trebuie să facă şi demersurile necesare pentru reglementarea cadastrală şi patrimonială a acesteia, întrucât vechea platformă nu era intabulată şi evidenţiată corespunzător în documentaţiile cadastrale.
Noua platformă va fi realizată din lemn stratificat
La un moment dat a fost analizată şi varianta unei platforme din sticlă, însă specialiştii au apreciat că aceasta nu se justifică, deoarece sub platformă se află vegetaţie şi nu o altă privelişte spectaculoasă. În plus, o astfel de soluţie ar fi presupus un timp mai îndelungat de execuţie, a explicat primarul Braşovului, George Scripcaru.
Odată cu realizarea noii platforme va fi amenajat şi un sistem de colectare şi evacuare a apelor provenite din precipitaţii. Pe latura din amonte va fi prevăzută o reţea de drenaj, conectată la o rigolă care să preia infiltraţiile din zonă, potrivit Primăriei.
Platforma de pe Tâmpa, punct de atracție cu peste un secol de istorie
Platforma de pe Tâmpa a fost amenajată la începutul secolului trecut, în jurul anului 1905, ca parte a restaurantului Bethlen, care după anul 1948 a primit numele „Cabana-restaurant Tâmpa”. Localul a fost distrus în 1977, în urma exploziei unei butelii cu gaz, iar în zonă a rămas doar platforma, devenită principalul punct de belvedere al oraşului.
Din cauza stării avansate de degradare, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a decis închiderea accesului spre platformă, apreciind că aceasta prezenta riscuri pentru turiştii care urcau pe Tâmpa pentru a admira oraşul de la înălţime.