Platforma Belvedere de pe Tâmpa intră în reabilitare. Punctul de observaţie a fost închis pentru turiști din motive de sigurnață

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 18:24

În următoarele trei luni, platforma Belvedere de pe muntele Tâmpa, unul dintre cele mai cunoscute puncte de observaţie asupra Braşovului, va fi reabilitată. Accesul publicului a fost interzis după ce construcţia a ajuns într-o stare avansată de degradare, iar Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a decis închiderea acesteia din motive de siguranţă. Lucrările de refacere au o valoare de puţin peste un milion de lei, la care se adaugă TVA.

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