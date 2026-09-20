Femeie de 61 de ani, atacată de fiul ei. S-a refugiat într-un lan de porumb pentru a-și salva viața

Un incident violent a avut loc în județul Suceava, unde o femeie de 61 de ani susține că a fost atacată de propriul fiu. Pentru a scăpa din locuință, femeia a fugit și s-a ascuns într-un lan de porumb, de unde a reușit să sune la Poliție și să ceară ajutor.
Agresiunea s-a produs în satul Petia, comuna Bunești, iar polițiștii au intervenit rapid după apelul victimei. Femeia prezenta o rană provocată cu un obiect ascuțit și pierduse o cantitate importantă de sânge.
Femeia a fugit și s-a ascuns în lanul de porumb
Incidentul a fost semnalat pe 19 septembrie 2026, în jurul orei 14:45. Femeia le-a spus polițiștilor că fiul său, în vârstă de 39 de ani, ar fi agresat-o folosind un obiect ascuțit.
După ce a fost rănită, victima a reușit să părăsească zona locuinței și s-a ascuns într-un lan de porumb aflat în apropiere. Din acel loc, a solicitat intervenția autorităților.
Echipajele Poliției Municipiului Fălticeni au ajuns la fața locului și au identificat-o pe femeie. Până la sosirea echipajelor medicale, polițiștii i-au acordat primul ajutor.
Polițiștii au oprit sângerarea
Potrivit IPJ Suceava, femeia prezenta o hemoragie abundentă. Polițiștii au intervenit folosind materialele din trusa de prim ajutor și au aplicat pansamente pentru realizarea hemostazei primare.
„Polițiștii au aplicat hemostaza primară, reușind oprirea sângerării abundente prin aplicarea de pansamente din trusa de prim ajutor”, au transmis reprezentanții Poliției.
Victima a fost preluată ulterior de personalul medical pentru îngrijiri de specialitate.
Fiul femeii, găsit la locuință și imobilizat de polițiști
În paralel cu acordarea primului ajutor victimei, oamenii legii au mers la locuința familiei pentru a-l identifica pe bărbatul indicat de femeie drept agresor.
Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, acesta ar fi refuzat inițial să se predea. Forțele de ordine au intervenit pentru imobilizarea sa, după care bărbatul a fost încătușat și transportat la audieri.
În urma cercetărilor desfășurate în acest caz, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Ordin de protecție provizoriu și propunere de arestare
Autoritățile au emis și un ordin de protecție provizoriu pentru victimă, în contextul agresiunii produse în familie.
De asemenea, anchetatorii au formulat propunerea de arestare preventivă a bărbatului.
„În urma probatoriului administrat și a activităților de cercetare penală desfășurate s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 39 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie prin raportare la tentativă la infracțiunea de omor”, au precizat reprezentanții IPJ Suceava.
Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. Potrivit informațiilor inițiale, conflictul ar fi avut loc în contextul în care bărbatul s-ar fi aflat sub influența alcoolului, însă acest aspect urmează să fie stabilit în cadrul anchetei.