Femeie de 61 de ani, atacată de fiul ei. S-a refugiat într-un lan de porumb pentru a-și salva viața

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 22:03

Un incident violent a avut loc în județul Suceava, unde o femeie de 61 de ani susține că a fost atacată de propriul fiu. Pentru a scăpa din locuință, femeia a fugit și s-a ascuns într-un lan de porumb, de unde a reușit să sune la Poliție și să ceară ajutor.

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