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Incendiu de proporții în județul Mureș. Două anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări, iar 20 de păsări au murit

FOTO: ISU Mureș

FOTO: ISU Mureș

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 11:56

Un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o gospodărie din satul Sărmașu, județul Mureș. Două anexe gospodărești, întinse pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, au fost cuprinse de flăcări, iar 20 de păsări au murit.

Proprietarul gospodăriei a suferit un atac de panică

La locul incendiului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Mureș, cu două autospeciale cu apă și spumă, precum și cu un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la cele două anexe gospodărești.

”În urma incendiului, 20 de păsări au decedat. Proprietarul gospodăriei a suferit un atac de panică și a fost asistat medical la fața locului”, se arată într-o informare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș.

Focul ar fi pornit de la o flacără provenită de la un foc în aer liber

Potrivit reprezentanților ISU Mureș, cauza probabilă a incendiului a fost flacăra provenită de la un foc în aer liber lăsat nesupravegheat.

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