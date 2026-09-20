Incendiu de proporții în județul Mureș. Două anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări, iar 20 de păsări au murit

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 11:56

Un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o gospodărie din satul Sărmașu, județul Mureș. Două anexe gospodărești, întinse pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, au fost cuprinse de flăcări, iar 20 de păsări au murit.

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