A murit interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure de lângă Iași. Familia a acceptat prelevarea organelor

Publicat 19 sept. 2026, 14:31 Actualizat 19 sept. 2026, 14:32

Viorel Oarză, bărbatul găsit împușcat în cap într-o pădure din apropierea municipiului Iași, a murit sâmbătă, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Acesta fusese internat în stare critică, după ce a fost descoperit grav rănit într-o zonă împădurită din apropierea localității Holboca.

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