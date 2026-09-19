Incendiu puternic în curtea unei firme din Giurgiu. Patru autobetoniere, două camioane și o pompă de beton au ars

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 10:26

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă în curtea unei societăți comerciale din municipiul Giurgiu. Flăcările au cuprins mai multe utilaje și vehicule de mare tonaj, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea focului.

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