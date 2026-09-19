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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în curtea unei firme din Giurgiu. Patru autobetoniere, două camioane și o pompă de beton au ars
Incendiu
Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă în curtea unei societăți comerciale din municipiul Giurgiu. Flăcările au cuprins mai multe utilaje și vehicule de mare tonaj, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea focului.
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