Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiu puternic în curtea unei firme din Giurgiu. Patru autobetoniere, două camioane și o pompă de beton au ars

Incendiu

Incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 10:26

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă în curtea unei societăți comerciale din municipiul Giurgiu. Flăcările au cuprins mai multe utilaje și vehicule de mare tonaj, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea focului.

Incidentul s-a produs pe Șoseaua Portului, unde incendiul a afectat patru autobetoniere, două camioane și o pompă de beton.

Flăcările au cuprins mai multe vehicule

La sosirea echipajelor de intervenție, focul se manifesta la nivelul cabinelor vehiculelor, în zona compartimentelor motor și la anvelope, arată news.ro.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați pompieri din cadrul Detașamentului Giurgiu. La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere, o cisternă și un echipaj SMURD.

În sprijinul pompierilor au intervenit și echipaje de poliție și jandarmerie.

Intervenția a fost necesară pentru limitarea propagării flăcărilor către celelalte bunuri aflate în curtea societății comerciale.

Pompierii indică o posibilă acțiune intenționată

Primele verificări efectuate de specialiștii ISU Giurgiu au dus la stabilirea unei cauze probabile surprinzătoare.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi putut fi provocat prin folosirea intenționată a unei surse de aprindere.

Stabilirea cauzei exacte și a circumstanțelor în care a izbucnit incendiul urmează să fie făcută în urma verificărilor autorităților.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru a clarifica modul în care a izbucnit focul și pentru a stabili dacă incendiul a fost provocat în mod deliberat.

În urma incendiului, mai multe vehicule utilizate în activitatea firmei au fost grav afectate, pagubele urmând să fie evaluate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu Giurgiufoc pus intentionatincendiu firma giurgiu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe