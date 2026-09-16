Autospecială de colectare a deșeurilor, cuprinsă de flăcări, la Iași. Ce a provocat incendiul VIDEO

Publicat 16 sept. 2026, 11:19 Actualizat 16 sept. 2026, 11:25

Incendiu la o autospecială de colectare a deșeurilor, miercuri dimineață, în Iași. Aproximativ 500 de kilograme de carton au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au deja o ipoteză privind cauzele producerii incendiului.

Distribuie articolul