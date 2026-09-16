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Autospecială de colectare a deșeurilor, cuprinsă de flăcări, la Iași. Ce a provocat incendiul VIDEO

Mașină colectare gunoi/ Profimedia

Mașină colectare gunoi/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat16 sept. 2026, 11:19
Actualizat16 sept. 2026, 11:25

Incendiu la o autospecială de colectare a deșeurilor, miercuri dimineață, în Iași. Aproximativ 500 de kilograme de carton au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au deja o ipoteză privind cauzele producerii incendiului.

Incidentul a fost semnalat prin 112, iar pentru stingerea focului au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 Iași.

"După observarea incendiului, conducătorul autovehiculului a descărcat pe partea carosabilă deșeurile din carton care se aprinseseră, pentru a împiedica propagarea flăcărilor la autospecială. Acesta a încercat să stingă incendiul, însă focul nu a putut fi lichidat cu mijloacele avute la dispoziție. La sosirea pompierilor militari, incendiul a fost localizat și stins, fiind eliminat riscul de propagare. În urma evenimentului, au ars aproximativ 500 de kilograme de deșeuri din carton. Nu au fost înregistrate victime", a transmis miercuri reprezentanții ISU Iași.



În urma verificărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului ar fi o țigară aprinsă aruncată în containerul de colectare a deșeurilor, mai arată ISU Iași.

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