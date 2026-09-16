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Ciobanii protestatari, primiți de consilierii lui Nicușor Dan, după ce au fost ignorați de Bolojan

Ciobani protestatari

Ciobani protestatari

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 11:05
SursăRealitate Plus

O parte dintre fermierii protestatari care au ajuns marți în București continuă și azi protestul. Unii se află în continuare în Piața Victoriei, cu speranța că cineva din Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va veni să discute cu ei, în timp ce alții au fost chemați la Palatul Cotroceni, la discuții cu un consilier al președintelui Nicușor Dan. Realitatea Plus este alături de fermierii care protestează pașnic, dar condamnăm ferm actele de huliganism din Piața Victoriei. Postul TV face un apel către autoritățile competente ca instigatorii infiltrați la protestele fermierilor, care i-au atacat și pe jurnaliștii Realitatea Plus, să fie trași la răspundere. De asemenea, dacă au fost lideri politici care au profitat de protestul fermierilor și au instigat, să fie trași la răspundere.

Fermierii au fost chemați la Cotroceni pentru discuții cu unul dintre consilierii președintelui Nicușor Dan, după ce au anunțat că nu pleacă din București până nu li se rezolvă problemele, anunță Realitatea Plus.

Câteva zeci de protestatari și‑au petrecut noaptea în zona Pieței Victoriei și au dormit pe spațiile verzi. Oamenii sunt deciși să continue acțiunea și spun că plecarea lor din București este condiționată de rezultatul discuțiilor cu autoritățile.

Un reprezentant al fermierilor a precizat că mai are încă speranța că va fi chemat la discuții în clădirea Guvernului, menționând că, în caz contrar, există și un alt plan de a protesta.

„Mă duc la ora 10.00 la Guvern, îl rog pe șeful Jandarmeriei să îi anunțe. Dacă nu se întâmplă nimic, plecăm spre Valea Oltului și Comarnic–Brașov, la chemarea fermierilor din zonă, care sunt dispuși să scoată combinele și tractoarele să blocheze drumurile. Noi ne alăturăm lor”, a declarat pentru news.ro Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine.”

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