Ciobanii protestatari, primiți de consilierii lui Nicușor Dan, după ce au fost ignorați de Bolojan
Ciobani protestatari
O parte dintre fermierii protestatari care au ajuns marți în București continuă și azi protestul. Unii se află în continuare în Piața Victoriei, cu speranța că cineva din Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va veni să discute cu ei, în timp ce alții au fost chemați la Palatul Cotroceni, la discuții cu un consilier al președintelui Nicușor Dan. Realitatea Plus este alături de fermierii care protestează pașnic, dar condamnăm ferm actele de huliganism din Piața Victoriei. Postul TV face un apel către autoritățile competente ca instigatorii infiltrați la protestele fermierilor, care i-au atacat și pe jurnaliștii Realitatea Plus, să fie trași la răspundere. De asemenea, dacă au fost lideri politici care au profitat de protestul fermierilor și au instigat, să fie trași la răspundere.
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