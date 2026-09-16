O uzină comunistă din România renaște cu bani americani. 25 de milioane de dolari și 150 de angajați în prima etapă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 09:45

O uzină cu o istorie de aproape nouă decenii intră într-o nouă etapă. La Târgu Jiu a fost semnat contractul prin care compania americană US Ballistic va construi o nouă fabrică de producție a muniției la Sadu, într-un proiect care prevede investiții de 25 de milioane de dolari în următorii cinci ani.

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