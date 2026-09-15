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Virgil Lixandru, drept la replică: ”Nu sunt persoana condamnată pentru dare de mită”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 20:57
SursăRealitatea PLUS

Omul de afaceri constănțean Virgil Ion Lixandru a transmis un drept la replică în urma unui material difuzat în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu.

Virgil Lixandru: Nu am nicio calitate în dosarul prezentat în emisiune

Din cauza unei coincidențe de nume, în material s-a prezentat o decizie penală, prin care o persoană cu numele Lixandru Virgil a fost condamnată pentru dare de mită, care însă, în realitate, nu avea legătură cu omul de afaceri.

”Nu am avut nicio calitate în dosarul soluționat prin hotărârea prezentată în cadrul emisiunii și nu sunt persoana care a fost cercetată, judecată sau condamnată pentru infracțiunea de dare de mită menționată în material. Condamnarea prezentată aparține exclusiv persoanei împotriva căreia a fost pronunțată și nu poate fi asociată persoanei mele numai pentru că purtăm același nume. Informația difuzată este falsă, iar asocierea mea cu o faptă de corupție și cu o condamnare care nu îmi aparțin trebuie înlăturată în mod clar și fără echivoc”, a transmis omul de afaceri Virgil Ion Lixandru.

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