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Social· 1 min citire
Virgil Lixandru, drept la replică: ”Nu sunt persoana condamnată pentru dare de mită”
FOTO: Arhivă
Publicat15 sept. 2026, 20:57
SursăRealitatea PLUS
Omul de afaceri constănțean Virgil Ion Lixandru a transmis un drept la replică în urma unui material difuzat în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu.
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