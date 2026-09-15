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Social· 1 min citire
Fermierii ocupă Piața Victoriei: protest masiv și trafic blocat în București
Protest al fermierilor (30 iulie 2026)
Publicat15 sept. 2026, 07:06
SursăRealitate Plus
Zeci de mii de fermieri din toată țara se adună astăzi în fața Guvernului pentru a‑și exprima nemulțumirile. Aceștia cer măsuri urgente pentru problemele cu care se confruntă și acuză Executivul că politicile de austeritate împing numeroase afaceri agricole spre faliment.
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