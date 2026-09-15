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Fermierii ocupă Piața Victoriei: protest masiv și trafic blocat în București

Protest al fermierilor (30 iulie 2026)

Protest al fermierilor (30 iulie 2026)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 07:06
SursăRealitate Plus

Zeci de mii de fermieri din toată țara se adună astăzi în fața Guvernului pentru a‑și exprima nemulțumirile. Aceștia cer măsuri urgente pentru problemele cu care se confruntă și acuză Executivul că politicile de austeritate împing numeroase afaceri agricole spre faliment.

Marșul este spontan și neautorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 200.000 de persoane.

Crescătorii de animale, agricultorii și legumicultorii vor depune o listă de revendicări, printre principalele nemulțumiri aflându-se gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină, precum și măsurile de sacrificare a animalelor. Fermierii cer oprirea sacrificărilor și acordarea despăgubirilor pentru efectivele afectate.

Un protest similar a avut loc pe 30 iulie 2026, însă nu a avut rezultatele dorite.

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