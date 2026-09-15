Alertă de drone în județul Tulcea. Autoritățile au emis două mesaje Ro-Alert

Publicat 15 sept. 2026, 07:19 Actualizat 15 sept. 2026, 07:23

Alertă în nordul județului Tulcea, marți dimineață. Radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe obiecte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F‑16 au decolat pentru monitorizare, iar populația a primit două mesaje RO‑Alert.

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