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Alertă de drone în județul Tulcea. Autoritățile au emis două mesaje Ro-Alert
Fragmente de dronă pe plajă (arhivă)
Publicat15 sept. 2026, 07:19
Actualizat15 sept. 2026, 07:23
Alertă în nordul județului Tulcea, marți dimineață. Radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe obiecte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F‑16 au decolat pentru monitorizare, iar populația a primit două mesaje RO‑Alert.
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