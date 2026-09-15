Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Alertă de drone în județul Tulcea. Autoritățile au emis două mesaje Ro-Alert

Fragmente de dronă pe plajă (arhivă)

Fragmente de dronă pe plajă (arhivă)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat15 sept. 2026, 07:19
Actualizat15 sept. 2026, 07:23

Alertă în nordul județului Tulcea, marți dimineață. Radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe obiecte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F‑16 au decolat pentru monitorizare, iar populația a primit două mesaje RO‑Alert.

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, marți dimineață, mai multe ținte aeriene în Ucraina, potrivit unei informări a MApN.

Prima țintă a fost observată în jurul orei 03:10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar două aeronave F‑16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației.

În jurul orei 04:20, radarele au detectat alte două ținte, la circa 30 de kilometri nord de Periprava, iar la ora 04:51 a fost emis un al doilea mesaj RO‑Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană s‑a încheiat la ora 05:18.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ro alert tulcearazboi ucrainaMApN

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe