Accident în zona localității Cumpăna, din Constanța. Un TIR s-a izbit de parapet și a fost proiectat pe contrasens

Publicat 14 sept. 2026, 14:04 Actualizat 14 sept. 2026, 14:05

Un TIR încărcat cu cereale a lovit un parapet și a pătruns pe contrasens. Accidentul a avut loc, luni, pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea, la kilometrul 15+600 de metri, în zona localității Cumpăna, județul Constanța.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentautostradatir