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Social· 1 min citire
Accident în zona localității Cumpăna, din Constanța. Un TIR s-a izbit de parapet și a fost proiectat pe contrasens
Accidentul nu s-a soldat cu victime
Publicat14 sept. 2026, 14:04
Actualizat14 sept. 2026, 14:05
Un TIR încărcat cu cereale a lovit un parapet și a pătruns pe contrasens. Accidentul a avut loc, luni, pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea, la kilometrul 15+600 de metri, în zona localității Cumpăna, județul Constanța.
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