Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Accident în zona localității Cumpăna, din Constanța. Un TIR s-a izbit de parapet și a fost proiectat pe contrasens

Accidentul nu s-a soldat cu victime

Accidentul nu s-a soldat cu victime

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 14:04
Actualizat14 sept. 2026, 14:05

Un TIR încărcat cu cereale a lovit un parapet și a pătruns pe contrasens. Accidentul a avut loc, luni, pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea, la kilometrul 15+600 de metri, în zona localității Cumpăna, județul Constanța.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, în urma impactului, din rezervorul TIR-ului s-a scurs combustibil pe șosea. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime.

Traficul rutier a fost restricționat pe sensul de mers dinspre Agigea către Ovidiu, circulându-se îngreunat, doar pe banda de urgență.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accidentautostradatir

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe