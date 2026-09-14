A băgat mâna în buzunarul unei femei și i-a furat telefonul. Hoțul a fost prins în flagrant: scene șocante în Sectorul 1 VIDEO

Un bărbat de 48 de ani a fost prins în flagrant de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, imediat după ce a furat telefonul unei femei în vârstă, în apropierea unei stații de autobuz din Sectorul 1. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul era cunoscut polițiștilor pentru fapte de natură infracțională, susțin surse citate de Realitatea PLUS.
Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc pe 13 septembrie, în jurul orei 11:30. Polițiștii care acționau pentru prevenirea furturilor în zona mijloacelor de transport în comun au observat un bărbat al cărui comportament le-a atras atenția.
Acesta urmărea atent mai multe persoane aflate în zonă, iar polițiștii au decis să îl supravegheze.
Cum a încercat hoțul să mascheze furtul
La scurt timp, bărbatul ar fi sustras telefonul mobil din buzunarul hainei unei femei de 66 de ani. Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi folosit de un obiect vestimentar pentru a-și ascunde gesturile. Polițiștii l-au prins în flagrant imediat după comiterea faptei și l-au imobilizat, apoi l-au dus la sediul pentru audieri.
"La data de 13 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul Public au prins în flagrant delict și, ulterior, au reținut un bărbat, în vârstă de 48 de ani, bănuit de săvârșirea unei infracțiuni de furt, în Sectorul 1._
La data menționată, polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în mijloacele de transport în comun, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice.
În acest context, polițiștii au observat un bărbat, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, al cărui comportament le-a atras atenția, întrucât urmărea atent, cu privirea, mai multe persoane, în timp ce se afla într-o zonă din Sectorul 1.
Astfel, în jurul orei 11:30, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a fost prins în flagrant delict, imediat după ce, folosindu-se de un obiect vestimentar pentru a-și disimula acțiunea, ar fi sustras un telefon mobil, din buzunarul hainei unei femei, în vârstă de 66 de ani, în timp ce se aflau în proximitatea unei stații de autobuz, din sectorul menționat.
Bărbatul a fost imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale, și condus la sediul subunității, în vederea audierii", au transmis, luni, reprezentanții Poliției Capitalei.
Telefonul furat a fost recuperat și restituit femeii.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților.
Ancheta este continuată de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul.
Potrivit unor surse citate de Realiatatea PLUS, bărbatul era cunoscut polițiștilor pentru fapte de natură infracțională