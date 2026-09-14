A băgat mâna în buzunarul unei femei și i-a furat telefonul. Hoțul a fost prins în flagrant: scene șocante în Sectorul 1 VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 12:13

Un bărbat de 48 de ani a fost prins în flagrant de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, imediat după ce a furat telefonul unei femei în vârstă, în apropierea unei stații de autobuz din Sectorul 1. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul era cunoscut polițiștilor pentru fapte de natură infracțională, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

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