Ai grijă ce îi scrii lui ChatGPT. Experții avertizează că aceste informații nu ar trebui trimise niciodată unui chatbot

Publicat 13 sept. 2026, 20:21 Sursă Huffpost

ChatGPT, Gemini, Copilot și Claude au devenit instrumente folosite pe scară largă pentru redactare, căutare de informații, analiză sau chiar pentru discuții personale. În același timp, specialiștii în securitate cibernetică avertizează că utilizatorii trebuie să fie foarte atenți la datele pe care le introduc în astfel de conversații.

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