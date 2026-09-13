Ai grijă ce îi scrii lui ChatGPT. Experții avertizează că aceste informații nu ar trebui trimise niciodată unui chatbot

ChatGPT, Gemini, Copilot și Claude au devenit instrumente folosite pe scară largă pentru redactare, căutare de informații, analiză sau chiar pentru discuții personale. În același timp, specialiștii în securitate cibernetică avertizează că utilizatorii trebuie să fie foarte atenți la datele pe care le introduc în astfel de conversații.
Mulți oameni nu realizează că informațiile oferite unui chatbot pot fi stocate, analizate și reutilizate de sistemele de inteligență artificială. Un studiu recent realizat de Stanford arată că marii dezvoltatori de AI folosesc, în mod implicit, conversațiile utilizatorilor pentru îmbunătățirea modelelor, iar unele companii pot păstra aceste date pe termen nedeterminat.
Din acest motiv, experții recomandă evitarea anumitor categorii de informații atunci când interacționezi cu un chatbot.
Detaliile intime nu ar trebui împărtășite cu un chatbot
Conversațiile cu un sistem AI pot părea mai personale decât o simplă căutare pe internet. Formatul de dialog îi face pe mulți utilizatori să simtă că vorbesc cu un interlocutor „uman”, ceea ce poate crea o senzație falsă de siguranță.
Potrivit Huffpost, acest lucru îi determină pe unii oameni să dezvăluie chatboturilor informații despre gândurile, comportamentele, starea lor emoțională sau relațiile personale.
Specialiștii avertizează însă că astfel de informații sensibile nu beneficiază, în cadrul unei conversații cu un model AI, de aceleași protecții legale asociate altor tipuri de relații confidențiale.
În anumite situații, datele pot fi analizate sau stocate și chiar ar putea fi folosite ca probă în instanță.
Riscul este cu atât mai important cu cât tot mai multe persoane folosesc chatboturile ca înlocuitor pentru terapie, consiliere sau sprijin emoțional.
Datele medicale pot expune informații extrem de sensibile
Chatboturile sunt folosite tot mai des pentru întrebări despre sănătate. Utilizatorii cer explicații despre simptome, rezultate medicale sau diagnostice, însă specialiștii recomandă prudență atunci când astfel de informații sunt introduse într-o conversație AI.
Platformele de inteligență artificială nu sunt obligate să respecte aceleași standarde stricte de confidențialitate precum profesioniștii din domeniul medical.
Din acest motiv, nu este recomandată introducerea datelor medicale personale, a rezultatelor analizelor, a diagnosticelor sau a documentelor din dosarul medical.
Dacă ai nevoie de o explicație oferită de un chatbot pe baza unor simptome ori a unei situații generale, este mai sigur să elimini elementele care te pot identifica înainte de a trimite mesajul.
Datele companiei și informațiile despre clienți trebuie protejate
Folosirea inteligenței artificiale pentru sarcini de serviciu poate economisi timp, însă poate genera probleme atunci când utilizatorii introduc în chatbot informații interne.
Rapoartele companiei, datele clienților, codul sursă, documentele interne și materialele protejate prin acorduri de confidențialitate nu ar trebui încărcate într-un model AI.
Chiar și atunci când platforma dispune de măsuri de securitate, infrastructura poate fi comună, iar unele date pot fi înregistrate pentru „îmbunătățirea modelului”.
O singură solicitare care include informații confidențiale poate duce la încălcarea unor obligații contractuale sau a unor reguli de reglementare.
Atenție și la documentele încărcate în ChatGPT
Riscul nu se limitează la ceea ce scrii manual într-o conversație. Aceeași problemă poate apărea atunci când încarci fișiere pentru ca un chatbot să le redacteze, editeze sau interpreteze.
CV-urile, formularele, actele personale și documentele administrative pot conține numeroase informații sensibile. Datele din aceste fișiere pot fi analizate, stocate sau reutilizate în moduri pe care utilizatorul nu le poate controla în totalitate.
De aceea, înainte de încărcarea unui document, specialiștii recomandă eliminarea tuturor elementelor care pot identifica o persoană.
Numele complet, adresa, datele de contact, numerele de identificare și alte informații sensibile ar trebui eliminate atunci când nu sunt necesare pentru sarcina pe care vrei să o realizezi.
În acest fel, este redus riscul ca respectivele date să ajungă în seturi de informații utilizate ulterior pentru îmbunătățirea modelelor.
Practic, recomandarea experților este ca orice fișier încărcat într-un chatbot să fie tratat cu aceeași precauție ca un document care ar putea deveni vizibil într-un spațiu public, nu ca unul păstrat într-o conversație complet privată.
Ce faci dacă ai trimis deja informații sensibile
Dacă ai oferit deja unui chatbot date sensibile, este important să limitezi cât mai mult posibil expunerea acestora.
Schimbarea parolelor și activarea autentificării în doi pași sunt printre măsurile recomandate. Acestea pot reduce riscul ca o altă persoană să acceseze conturile folosind informațiile care au fost divulgate.
De asemenea, este indicată monitorizarea atentă a conturilor bancare, astfel încât orice activitate suspectă să poată fi observată cât mai repede.
În cazul în care au fost introduse date de identitate, precum numere de acte, CNP sau informații din documente oficiale, este utilă contactarea instituțiilor relevante pentru a verifica dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție.
Ștergerea conversațiilor din contul utilizatorului poate contribui la prevenirea accesului neautorizat în cazul în care contul este compromis. Totuși, experții atrag atenția că, după ce informațiile au fost procesate de un model, acestea nu mai pot fi recuperate complet.
Pentru viitor, recomandarea este ca utilizatorii să reducă la minimum informațiile personale introduse în chatboturi și să privească aceste conversații ca pe niște spații semi-publice.
O regulă simplă poate fi aplicată înaintea fiecărui mesaj: dacă nu ai fi confortabil ca informația respectivă să fie văzută de membrii familiei într-un grup sau de colegii tăi într-un canal intern al companiei, atunci nu ar trebui să o trimiți unui chatbot.