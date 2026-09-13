Gabriel Oprea, de Ziua Pompierilor: “Curajul se dovedește prin fapte. România trebuie să-și respecte și să-și protejeze salvatorii”

De Ziua Pompierilor, Gabriel Oprea le transmite un mesaj celor care intră în foc și pericol pentru a salva vieți, în fiecare zi.
Cu prilejul Zilei Pompierilor din România, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” transmite respect și recunoștință tuturor pompierilor militari care, zi de zi, își asumă misiunea de a salva vieți, de a proteja comunitățile și de a interveni acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte.
Gabriel Oprea, președintele UMPMV: „Ziua de 13 septembrie este o zi a curajului, a datoriei și a sacrificiului. Pompierii români sunt militari care intră acolo de unde ceilalți trebuie să iasă. Își riscă viața pentru a salva viețile semenilor lor și merită respectul și sprijinul statului român.
Am avut onoarea și responsabilitatea de a conduce, în diferite formule guvernamentale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Afacerilor Interne. Din punct de vedere juridic, am exercitat de patru ori responsabilități ministeriale în domeniul afacerilor interne: ca ministru al administrației în cadrul MAI, ca ministru de interne și, în două mandate, ca viceprim-ministru pentru securitate națională și ministru al afacerilor interne.
Am cunoscut direct munca pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și a celorlalte structuri ale sistemului de ordine publică și securitate națională. Am susținut și voi continua să susțin drepturile militarilor și polițiștilor, condiții demne de muncă, stabilitate profesională și dotarea modernă de care au nevoie pentru a-și îndeplini misiunile.
Respectul pentru militari, polițiști și pompieri nu trebuie să rămână doar în discursuri. Respectul înseamnă drepturi apărate, dotare modernă, pregătire, protecție și predictibilitate pentru ei și pentru familiile lor.
Pompierii militari reprezintă una dintre instituțiile în care românii au încredere pentru că, în momentele cele mai grele, sunt acolo. La incendii, accidente, inundații, cutremure și alte situații de urgență, ei sunt în prima linie.
Astăzi îi omagiem și pe pompierii care și-au pierdut viața la datorie. Sacrificiul lor nu trebuie uitat niciodată.
La mulți ani tuturor pompierilor din România! Respect pentru uniformă. Respect pentru cei care salvează vieți. Respect pentru cei care servesc România!”