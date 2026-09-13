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Social· 2 min citire
Anchetă la Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova: angajat, acuzat că și-ar fi hărțuit sexual două colege
Publicat13 sept. 2026, 14:44
Actualizat13 sept. 2026, 14:46
SursăRealitatea PLUS
Este anchetă de proporții după ce un angajat al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova ar fi hărțuit sexual, în repetate rânduri, două colege de serviciu. Potrivit acuzațiilor, la una dintre scene ar fi asistat mai mulți martori care, ulterior, au povestit incidentul în fața procurorului de caz.
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