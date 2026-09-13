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Copil de 4 ani, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el: a fost transferat la spital, la București

Ambulanță/ Profimedia

Ambulanță/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS

Un copil de 4 ani din Târgu Jiu este în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. Micuțul a fost transportat la SpitaluL Marie Curie din Capitală cu un elicopter SMURD unde medicii fac tot posibilul să îl salveze.

Medicii din Târgu Jiu au hotărât să-l transfere pe băiatul de 4 ani la Spitalul „Marie Curie” din Capitală. Pentru acest lucru au solicitat un elicopter SMURD.

Băiețelul în vârstă de 4 ani a fost rănit de un corp de mobilier care i-a căzut în cap. La acel moment, micuțul se afla sub supravegherea bunicilor și, în momentul de față, starea lui este gravă, aflându-se în comă.

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