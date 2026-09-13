Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Copil de 4 ani, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el: a fost transferat la spital, la București
Ambulanță/ Profimedia
Publicat13 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS
Un copil de 4 ani din Târgu Jiu este în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. Micuțul a fost transportat la SpitaluL Marie Curie din Capitală cu un elicopter SMURD unde medicii fac tot posibilul să îl salveze.
Citește și
- 11:40Noi detalii despre relația secretă a lui Dorin Ioniță: unde locuia amanta generalului mort
- 10:45Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat în Centrul Vechi. SURSE: Victima e „Dani Spartanul” VIDEO
- 10:10Bărbat înjunghiat de iubită, în Timișoara. Femeia susține că a fost amenințată
- 09:25De la căldură, direct la furtuni: temperaturile scad până la 16 grade. Cum arată noua prognoză a ANM
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News