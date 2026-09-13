Copil de 4 ani, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el: a fost transferat la spital, la București

Publicat 13 sept. 2026, 10:35 Sursă Realitatea PLUS

Un copil de 4 ani din Târgu Jiu este în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. Micuțul a fost transportat la SpitaluL Marie Curie din Capitală cu un elicopter SMURD unde medicii fac tot posibilul să îl salveze.

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