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Social· 1 min citire
Tragedie în Harghita. Doi bărbați au căzut într-o mofetă la Sântimbru-Băi, iar unul dintre ei a murit
Tragedie în Harghita.
Publicat12 sept. 2026, 22:52
SursăAgerpres
Doi bărbați au căzut, sâmbătă, într-o mofetă din localitatea Sântimbru-Băi, județul Harghita. Cele două victime au fost scoase inconștiente de echipajele de salvare, iar una dintre ele a fost declarată decedată după ce manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.
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