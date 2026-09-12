Accident în Prahova. Patru persoane, între care un copil, au ajuns la spital după ce mașina a lovit un stâlp

Publicat 12 sept. 2026, 20:22 Sursă Agerpres

Un accident rutier s-a produs sâmbătă în satul Corlătești, comuna Berceni, județul Prahova. Patru dintre cele cinci persoane aflate într-un autoturism au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce mașina a acroșat un stâlp.

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