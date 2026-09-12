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Ferrari, făcut praf într-un accident în Sibiu. Șoferul băut a lovit patru mașini și o țeavă de gaze

Ferrari, făcut praf într-un accident în Sibiu. Foto: Turnul Sfatului

Ferrari, făcut praf într-un accident în Sibiu. Foto: Turnul Sfatului

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 18:32

Un accident spectaculos s-a produs pe o stradă din municipiul Sibiu, după ce un bărbat de 50 de ani s-a urcat băut la volanul unui autoturism Ferrari. Șoferul nu a mai reușit să mențină direcția de deplasare și a lovit patru mașini parcate.

Impactul a fost suficient de puternic încât unul dintre autoturismele avariate a ajuns într-o țeavă de gaze naturale, ceea ce a determinat intervenția de urgență a echipajelor specializate.

Ferrari-ul a intrat în patru mașini parcate

Accidentul a avut loc pe strada Octavian Goga din municipiul Sibiu. Primele informații furnizate de autorități arată că bărbatul de 50 de ani nu a putut păstra direcția de mers, iar autoturismul de lux pe care îl conducea a intrat violent în patru mașini staționate pe marginea drumului.

În urma impactului, una dintre mașinile parcate a fost proiectată într-o țeavă de gaze naturale. Situația a impus intervenția echipajelor speciale, care au avut misiunea de a securiza zona și de a preveni producerea unei eventuale deflagrații, scrie presa locală.

Șoferul avea 0,95 mg/l alcool în aerul expirat

Polițiștii rutieri ajunși la locul accidentului l-au testat pe conducătorul Ferrari-ului cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru gestionarea situației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a trimis la fața locului un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Șoferul a fost rănit în urma accidentului. Acesta a suferit un traumatism facial provocat de declanșarea airbagurilor și de impactul puternic.

După ce a primit primele îngrijiri medicale de la echipajul de prim ajutor, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Sibiu, unde urma să fie supus unor investigații suplimentare.

Polițiștii continuă cercetările

Oamenii legii continuă cercetările la locul accidentului pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

Pe numele șoferului urmează să fie deschis un dosar penal, în urma incidentului.

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