Ferrari, făcut praf într-un accident în Sibiu. Șoferul băut a lovit patru mașini și o țeavă de gaze

Un accident spectaculos s-a produs pe o stradă din municipiul Sibiu, după ce un bărbat de 50 de ani s-a urcat băut la volanul unui autoturism Ferrari. Șoferul nu a mai reușit să mențină direcția de deplasare și a lovit patru mașini parcate.
Impactul a fost suficient de puternic încât unul dintre autoturismele avariate a ajuns într-o țeavă de gaze naturale, ceea ce a determinat intervenția de urgență a echipajelor specializate.
Ferrari-ul a intrat în patru mașini parcate
Accidentul a avut loc pe strada Octavian Goga din municipiul Sibiu. Primele informații furnizate de autorități arată că bărbatul de 50 de ani nu a putut păstra direcția de mers, iar autoturismul de lux pe care îl conducea a intrat violent în patru mașini staționate pe marginea drumului.
În urma impactului, una dintre mașinile parcate a fost proiectată într-o țeavă de gaze naturale. Situația a impus intervenția echipajelor speciale, care au avut misiunea de a securiza zona și de a preveni producerea unei eventuale deflagrații, scrie presa locală.
Șoferul avea 0,95 mg/l alcool în aerul expirat
Polițiștii rutieri ajunși la locul accidentului l-au testat pe conducătorul Ferrari-ului cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Pentru gestionarea situației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a trimis la fața locului un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.
Șoferul a fost rănit în urma accidentului. Acesta a suferit un traumatism facial provocat de declanșarea airbagurilor și de impactul puternic.
După ce a primit primele îngrijiri medicale de la echipajul de prim ajutor, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Sibiu, unde urma să fie supus unor investigații suplimentare.
Polițiștii continuă cercetările
Oamenii legii continuă cercetările la locul accidentului pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.
Pe numele șoferului urmează să fie deschis un dosar penal, în urma incidentului.