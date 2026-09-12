Ferrari, făcut praf într-un accident în Sibiu. Șoferul băut a lovit patru mașini și o țeavă de gaze

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 18:32

Un accident spectaculos s-a produs pe o stradă din municipiul Sibiu, după ce un bărbat de 50 de ani s-a urcat băut la volanul unui autoturism Ferrari. Șoferul nu a mai reușit să mențină direcția de deplasare și a lovit patru mașini parcate.

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