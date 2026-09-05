Inter Milano, revenire spectaculoasă cu Napoli. Echipa lui Cristian Chivu a câștigat cu 3-2 și conduce Serie A

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 21:12

Inter Milano a obținut o victorie dramatică pe teren propriu, scor 3−2 cu Napoli, în etapa a treia din Serie A. Formația pregătită de Cristian Chivu a fost condusă cu 2−0, însă a întors soarta partidei pe San Siro și a rămas cu punctaj maxim după primele trei runde.

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