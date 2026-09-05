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Inter Milano, revenire spectaculoasă cu Napoli. Echipa lui Cristian Chivu a câștigat cu 3-2 și conduce Serie A

Cristi Chivu (foto: profimedia)

Cristi Chivu (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 21:12

Inter Milano a obținut o victorie dramatică pe teren propriu, scor 3−2 cu Napoli, în etapa a treia din Serie A. Formația pregătită de Cristian Chivu a fost condusă cu 2−0, însă a întors soarta partidei pe San Siro și a rămas cu punctaj maxim după primele trei runde.

Prima repriză nu a oferit multe faze importante, deși ambele echipe au avut momente în care au încercat să forțeze. Josep Martinez a intervenit la execuția lui Alisson, în minutul 22, iar pentru gazde Bisseck a trimis peste poartă, în minutul 36. Cea mai mare ocazie a reprizei i-a aparținut lui Dimarco, al cărui șut a lovit transversala în prelungiri.

Napoli a condus cu 2-0 pe San Siro, după golurile lui Politano și Hojlund

Napoli a început mult mai curajos actul secund și a lovit de două ori într-un interval foarte scurt. Politano a deschis scorul în minutul 50, iar Rasmus Hojlund a majorat avantajul oaspeților trei minute mai târziu.

Marcus Thuram a egalat pentru echipa lui Cristian Chivu în minutul 82

Inter a reacționat imediat prin Lautaro Martinez, care a redus diferența în minutul 56. Presiunea gazdelor a crescut pe final, iar Marcus Thuram a restabilit egalitatea în minutul 82, cu o lovitură de cap.

Meciul a rămas deschis până în ultimele secvențe. Anguissa a avut șansa golului pentru Napoli în minutul 88, însă Inter a dat lovitura decisivă: Lautaro Martinez a înscris în minutul 90 și a semnat succesul spectaculos al campioanei Italiei.

După victoria cu Napoli, Inter Milano are 9 puncte din tot atâtea posibile și ocupă primul loc în clasamentul din Serie A.

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