Advertising
Advertising
Sport· 2 min citire
Inter Milano, revenire spectaculoasă cu Napoli. Echipa lui Cristian Chivu a câștigat cu 3-2 și conduce Serie A
Cristi Chivu (foto: profimedia)
Inter Milano a obținut o victorie dramatică pe teren propriu, scor 3−2 cu Napoli, în etapa a treia din Serie A. Formația pregătită de Cristian Chivu a fost condusă cu 2−0, însă a întors soarta partidei pe San Siro și a rămas cu punctaj maxim după primele trei runde.
Citește și
- 22:08Andrei Rațiu a marcat în La Liga. Rayo Vallecano, victorie dramatică după un meci cu cinci goluri
- 17:36Rivaldinho a schimbat din nou echipa. Cu cine a semnat fiul legendarului Rivaldo
- 11:41Nick Kyrgios, suspendat o lună pentru consum de cocaină. Sancțiunea, redusă după intrarea într-un program de reabilitare
- 09:14Gael Monfils, eliminat de Learner Tien la US Open. Francezul și-a disputat ultimul meci de Grand Slam
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News