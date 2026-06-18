Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano până în 2028

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 22:48

Inter Milano a anunțat joi că tehnicianul român Cristian Chivu va rămâne la conducerea echipei Nerazzurri până în 2028, după un prim sezon complet în care a cucerit dubla campionat-Cupă a Italiei.

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