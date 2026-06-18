Realitatea.NET
Sport· 2 min citire

Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano până în 2028

Cristi Chivu (foto: profimedia)

Cristi Chivu (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 22:48

Inter Milano a anunțat joi că tehnicianul român Cristian Chivu va rămâne la conducerea echipei Nerazzurri până în 2028, după un prim sezon complet în care a cucerit dubla campionat-Cupă a Italiei.

„FC Internazionale Milano are plăcerea de a confirma prelungirea contractului antrenorului principal Cristian Chivu. Antrenorul va rămâne la cârma echipei Nerazzurri până în 2028”, a transmis clubul printr-un comunicat oficial.

Un pariu câștigat

Numirea lui Chivu, în vara lui 2025, fusese primită cu scepticism. Românul în vârstă de 45 de ani preluase banca tehnică a lui Inter după plecarea lui Simone Inzaghi la Al-Hilal, decizie luată în urma înfrângerii umilitoare cu 5-0 în finala Ligii Campionilor din 2025. Singura experiență anterioară la seniori a lui Chivu fusese la Parma, în doar 13 meciuri de Serie A.

Îndoielile s-au dovedit nefondate. Chivu a ghidat Inter spre al 21-lea titlu de campioană din Serie A, urmat de triumful în Cupa Italiei în fața lui Lazio. Tehnicianul cunoaște bine ADN-ul clubului: în 2010, tot în tricoul Nerazzurri, câștigase tripla istorică ca jucător.

Salariu majorat și obiective ambițioase

Potrivit presei italiene, prelungirea vine la pachet cu o mărire de salariu, Chivu urmând să câștige aproape trei milioane de euro net pe sezon.

Provocarea majoră rămâne returul Interului în elita europeană. În sezonul trecut, echipa a suferit o eliminare surprinzătoare din Liga Campionilor în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt, un rezultat care a șocat lumea fotbalului italian.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

inter milanocristi chivuprelungire contractantrenor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe