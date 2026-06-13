Lacrimi și spectacol, la Cluj-Napoca: Simona Halep și-a luat oficial rămas-bun de la tenis VIDEO/FOTO

Mii de fani au aplaudat-o în picioare pe Simona Halep, sâmbătă, la BTarena din Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment grandios dedicat retragerii sale din tenisul profesionist. Dubla campioană de Grand Slam și fost lider mondial a fost copleșită de emoții în timpul unui spectacol sportiv și artistic de excepție, organizat ca un omagiu pentru o carieră legendară.
O eră legendară în sportul românesc s-a încheiat oficial sâmbătă seară, pe arena BTarena din Cluj-Napoca. Într-o atmosferă electrizantă, în fața a mii de fani care au aplaudat-o în picioare, Simona Halep a susținut cel mai emoționant discurs al vieții sale, marcând retragerea definitivă din tenisul profesionist. Fostul lider mondial a lăsat racheta deoparte pentru a le mulțumi celor care i-au fost alături în momentele de glorie, dar mai ales în perioadele de cumpănă.
„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Este foarte emoționant să vorbesc astăzi și știu că poate va fi ultima oară când o fac oficial ca sportivă. Vreau să vă mulțumesc vouă, celor din sală și din fața televizoarelor, pentru că m-ați susținut și nu v-ați îndoit de mine când a fost greu. Acest sprijin mi-a dat încredere să lupt și să merg mai departe”, a declarat, cu ochii în lacrimi, marea campioană.
Mesaj profund pentru părinți și o reverență în fața marilor legende ale României
Pe parcursul galei, Simona Halep a ținut să își exprime recunoștința față de antrenorii și sponsorii care au sprijinit-o încă de la vârsta de 13 ani, însă cele mai intense cuvinte au fost rezervate României și familiei sale. Constănțeanca a mărturisit că datorează totul părinților ei, care au ghidat-o cu dragoste și sacrificii pe drumul spre marea performanță: „Tata a crezut nebunește în acest vis, în timp ce mama a echilibrat balanța”.
Momentul culminant al discursului a fost cel în care Halep s-a adresat direct marilor titani ai sportului românesc prezenți la Cluj-Napoca. Într-un gest plin de noblețe, ea le-a mulțumit Nadiei Comăneci, lui Gică Hagi și lui Ilie Năstase pentru inspirația oferită de-a lungul deceniilor, declarându-se un om împlinit și extrem de iubit.
Spectacol total pe teren: Meciuri demonstrative cu vedete din circuitul WTA
Dincolo de discursurile oficiale, evenimentul de la BTarena a fost o adevărată sărbătoare a tenisului internațional. Pe terenul de joc au urcat invitați de marcă din circuitul mondial, precum spectaculosul Gaël Monfils și partenera sa, Elina Svitolina, dar și fostul mare jucător român Andrei Pavel, alături de renumiții antrenori Daniel Dobre și Darren Cahill. Atmosfera artistică a fost completată de Loredana Groza, care a deschis show-ul și a oferit un moment muzical electrizant.
Gala a inclus faze spectaculoase și momente cu o puternică încărcătură simbolică. Fanii au putut urmări un duel inedit între Simona și o fetiță de doar 8 ani care îi calcă pe urme, dar și un meci demonstrativ de dublu extrem de rar, în care campioana a făcut echipă chiar cu tatăl ei, Stere Halep, împotriva cuplului Monfils-Svitolina. Ulterior, Halep și Andrei Pavel au făcut spectacol într-o partidă demonstrativă împotriva aceleiași perechi din circuitul internațional.
Cifrele unei cariere de aur: Palmaresul impresionant lăsat în urmă de Simona Halep
Retragerea Simonei Halep lasă în spate o moștenire greu de egalat pentru sportul alb din România. Cu un bilanț general fabulos de 580 de victorii și 243 de înfrângeri, sportiva noastră a dominat tenisul mondial ani la rând, petrecând nu mai puțin de 64 de săptămâni pe cea mai înaltă treaptă a clasamentului WTA.
Palmaresul său include 24 de titluri la simplu, dintre care strălucesc cele două trofee de Grand Slam obținute la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), o finală istorică la Australian Open și o semifinală memorabilă pe hard-ul de la US Open. Prin retragerea sa, Simona Halep predă ștafeta unei noi generații, cu speranța declarată de a vedea în viitor noi campioni români care să îi egaleze sau chiar să îi depășească performanțele.