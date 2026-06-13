Lacrimi și spectacol, la Cluj-Napoca: Simona Halep și-a luat oficial rămas-bun de la tenis VIDEO/FOTO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 20:30

Mii de fani au aplaudat-o în picioare pe Simona Halep, sâmbătă, la BTarena din Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment grandios dedicat retragerii sale din tenisul profesionist. Dubla campioană de Grand Slam și fost lider mondial a fost copleșită de emoții în timpul unui spectacol sportiv și artistic de excepție, organizat ca un omagiu pentru o carieră legendară.

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