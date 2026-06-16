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Ciprian Deac, legenda lui CFR Cluj, este noul vicepreședintele al clubului

Ciprian Deac

Ciprian Deac

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 21:25

Ciprian Deac, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria CFR Cluj, a fost numit marți în funcția de vicepreședinte al clubului clujean, potrivit unui anunț oficial al grupării.

„CFRişti, suntem bucuroşi să vă anunţăm că, începând de astăzi, legenda clubului nostru, Ciprian Deac, preia funcţia de vicepreşedinte al CFR Cluj!”, a transmis clubul, subliniind că fostul fotbalist va contribui la dezvoltarea echipei și a academiei, bazându-se pe valorile care l-au definit de-a lungul carierei: seriozitate, implicare și mentalitate de învingător.

Deac este noul vicepreședinte al CFR Cluj

Deac și-a încheiat cariera de fotbalist pe 22 mai, în meciul CFR Cluj – FC Argeș, scor 1-1, unde a fost ovaționat în picioare de întregul stadion.

Bilanțul său la CFR Cluj vorbește de la sine: 508 meciuri disputate, 90 de goluri marcate și 14 trofee cucerite, un palmares care îl plasează în galeria marilor legende ale fotbalului românesc.

Noul rol administrativ marchează începutul unui nou capitol pentru Deac, care rămâne astfel strâns legat de clubul pe care l-a reprezentat cu mândrie timp de mulți ani.

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