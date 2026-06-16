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Sport· 1 min citire
Ciprian Deac, legenda lui CFR Cluj, este noul vicepreședintele al clubului
Ciprian Deac
Ciprian Deac, unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria CFR Cluj, a fost numit marți în funcția de vicepreședinte al clubului clujean, potrivit unui anunț oficial al grupării.
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