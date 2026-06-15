Doliu în sportul românesc: a murit antrenorul de canotaj - George Bulie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 22:59

Sportul românesc este în doliu după dispariția neașteptată a antrenorului de canotaj George Bulie, unul dintre cei mai apreciați formatori de talente din România. Tehnicianul, care a contribuit la lansarea în performanță a unor sportivi de elită, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani, lăsând în urmă o moștenire importantă pentru canotajul românesc.

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