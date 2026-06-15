Doliu în sportul românesc: a murit antrenorul de canotaj - George Bulie

Sportul românesc este în doliu după dispariția neașteptată a antrenorului de canotaj George Bulie, unul dintre cei mai apreciați formatori de talente din România. Tehnicianul, care a contribuit la lansarea în performanță a unor sportivi de elită, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani, lăsând în urmă o moștenire importantă pentru canotajul românesc.
Tragedie la Clubul Sportiv Botoșani
Potrivit informațiilor disponibile, George Bulie a fost găsit inconștient în biroul său de la Clubul Sportiv Botoșani. La fața locului a fost solicitat de urgență un echipaj medical, care l-a transportat la spital în stare critică, după ce suferise un stop cardiorespirator.
Medicii au încercat să îi salveze viața prin manevre de resuscitare, însă eforturile acestora nu au avut rezultatul sperat, fiind declarat decesul.
Mesaj emoționant transmis de Simona Radiș
Vestea morții sale a provocat o profundă emoție în comunitatea sportivă, mai ales în rândul sportivilor pe care i-a pregătit de-a lungul carierei.
Printre cei care au reacționat se numără și Simona Radiș, una dintre cele mai valoroase sportive ale României. Multipla campioană olimpică a subliniat rolul decisiv pe care George Bulie l-a avut în debutul și dezvoltarea carierei sale.
Sportiva a transmis că antrenorul a fost cel care a selectat-o și a sprijinit-o în primii ani de pregătire, contribuind semnificativ la drumul său către performanța internațională.
Descoperitor de talente și formator de campioni
George Bulie era recunoscut în lumea canotajului pentru capacitatea sa de a identifica tineri cu potențial și de a-i îndruma către sportul de performanță.
Alături de soția sa, Iulia Bulie, a pregătit numeroși sportivi care au reprezentat România la competiții internaționale și au obținut rezultate remarcabile.
Printre sportivii formați sub îndrumarea sa se numără și Mugurel Vasile Semciuc, unul dintre numele importante ale canotajului românesc din ultimii ani.
Cum a fost descoperită Simona Radiș
Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa de antrenor a avut loc în anul 2011, când a participat la o acțiune de selecție într-o școală din județul Botoșani.
Acolo a remarcat-o pe tânăra Simona Radiș, pe atunci elevă, și i-a convins familia să îi ofere șansa de a practica canotajul la nivel de performanță. Decizia avea să se dovedească una inspirată, sportiva devenind ulterior una dintre cele mai titrate canotoare din istoria recentă a României.
Distincție pentru contribuția adusă sportului
Activitatea lui George Bulie a fost apreciată nu doar în mediul sportiv, ci și de autoritățile locale. În anul 2021, acesta a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea sportului și promovarea performanței.
Dispariția lui George Bulie lasă un gol important în comunitatea sportivă.