Germania pornește ca favorită la Cupa Mondială, conform celebrului elefant prezicător din Köln. Animalul-oracol a ales victoria naționalei germane în primul meci al turneului, spre încântarea fanilor. Cu un istoric impresionant de predicții corecte la activ pentru meciuri de importanță majoră, elefantul a devenit din nou vedeta zilei în lumea fotbalului.

Elefantul prezicător Tarak i-a liniștit pe fanii reprezentativei din Germania înainte de debutul la Cupa Mondială de fotbal. Potrivit unei publicații Nexta, simpaticul pahiderm de la Grădina Zoologică din Köln a oferit deja prima sa previziune, mizând pe o victorie clară a nemților în partida de duminică seara împotriva selecționatei din Curaçao.

Pentru a afla deznodământul meciului, îngrijitorii i-au pus lui Tarak la dispoziție trei mingi: două personalizate cu steagurile celor două țări și o a treia de culoare albă, care simboliza rezultatul de egalitate. Fără să stea prea mult pe gânduri, elefantul s-a îndreptat direct către mingea cu steagul Germaniei și a strivit-o cu piciorul. Reprezentanții parcului zoo au explicat imediat că acest gest, în limbajul ritualic al lui Tarak, înseamnă un pariu ferm pe victoria echipei germane.

Curaçao, văzută ca o „victimă sigură”

Se pare că micul stat insular Curaçao nu are prea multe șanse în viziunea elefantului-oracol. După ce a zdrobit mingea germană, Tarak a apucat mingea adversarilor și a început să o plimbe simbolic prin țarcul său, semn că aceștia vor fi dominați la toate capitolele. Predicția animalului coincide perfect cu realitatea din teren, Germania fiind considerată de specialiști și de casele de pariuri marea favorită a acestei înfruntări.

Mult așteptata partidă dintre Germania și Curaçao se va disputa duminică, începând cu ora 20:00 (ora României), pe stadionul din Houston, SUA, sub privirile milioanelor de suporteri care speră ca intuiția lui Tarak să nu dea greș.