Sorana Cîrstea spune „pas” la două turnee de top. Ce a determinat-o să ia această decizie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 17:10

Sorana Cîrstea a declarat forfait pentru turneele WTA de la Berlin și Bad Homburg, programate în a doua jumătate a lunii iunie. Jucătoarea din România a anunțat pe Instagram că a suferit o accidentare minoră și a ales să își protejeze corpul, prioritizând recuperarea completă pentru a fi în formă maximă la Wimbledon.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sorana cirsteaturneu tenis