Sorana Cîrstea spune „pas” la două turnee de top. Ce a determinat-o să ia această decizie

Sorana Cîrstea a declarat forfait pentru turneele WTA de la Berlin și Bad Homburg, programate în a doua jumătate a lunii iunie. Jucătoarea din România a anunțat pe Instagram că a suferit o accidentare minoră și a ales să își protejeze corpul, prioritizând recuperarea completă pentru a fi în formă maximă la Wimbledon.
Planurile Soranei Cîrstea pentru sezonul de iarbă au suferit o modificare neașteptată. Jucătoarea aflată pe locul 18 mondial a anunțat oficial că nu va mai participa la turneele WTA de la Berlin (15-21 iunie) și Bad Homburg (21-27 iunie). Decizia de a se retrage din ambele competiții din Germania a fost luată din motive medicale, după ce sportiva a suferit o problemă fizică recentă.
Deși spera inițial să poată concura, starea actuală nu îi permite să intre pe teren în siguranță. Anunțul vine la doar o zi după ce parcursul ei la turneul WTA 500 de la Londra s-a încheiat în faza optimilor de finală, unde a fost învinsă de Emma Răducanu.
Obiectivul principal: Recuperarea totală pentru Wimbledon
Printr-un mesaj publicat pe contul său de Instagram, Sorana le-a explicat fanilor situația și a subliniat că prioritatea ei numărul unu în acest moment este refacerea corpului pentru următorul turneu de Grand Slam.
„Din păcate, din cauza unei mici accidentări pe care am suferit-o săptămâna aceasta, sunt nevoită să renunţ la turneele de la Berlin şi Bad Homburg. Aşteptam cu nerăbdare să petrec aceste zile în Germania, dar corpul meu are nevoie de ceva timp pentru a-şi reveni. Ne vedem la Wimbledon”, a transmis sportiva.
Această pauză forțată are tocmai scopul de a-i asigura o recuperare completă, astfel încât să poată aborda competiția de pe iarba londoneză în formă maximă.
Sezonul 2026, ultimul dans din cariera sportivei
Această vară are o încărcătură emoțională deosebită pentru jucătoarea din România. La finalul anului trecut, Sorana Cîrstea a dezvăluit că sezonul 2026 va reprezenta ultimul capitol din cariera sa în tenisul profesionist, punând punct unei povești de aproape două decenii în circuitul mondial.
În confesiunea făcută pe rețelele sociale, ea a vorbit deschis despre atașamentul față de sportul alb, dar și despre acceptarea faptului că fiecare ciclu are un sfârșit:
„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor (2026) va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist. Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continuui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit.”
O moștenire bogată în circuitul WTA
Cu aproape 20 de ani dedicați tenisului de înaltă performanță, Sorana Cîrstea lasă în spate cifre și momente memorabile pentru sportul românesc. În palmaresul său strălucesc trei titluri WTA cucerite la Tașkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025).
Pe lângă cele trei trofee, constanța sa la cel mai înalt nivel a propulsat-o până pe locul 21 mondial în anul 2013, o bornă istorică a carierei sale. Nici în turneele de Grand Slam nu a trecut neobservată, reușind să ajungă de două ori în faza sferturilor de finală: prima dată pe zgura de la Roland Garros în 2009, iar a doua oară pe hard-ul de la US Open în 2023.
Acum, retrasă temporar din febra competițiilor germane, Sorana își canalizează toată energia spre recuperare, cu gândul la o ultimă evoluție spectaculoasă pe terenurile de la Wimbledon.