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Extern· 2 min citire
Prima gală UFC din istoria Casei Albe. Trump a transformat reședința prezidențială într-o arenă de 60 de milioane de dolari - FOTO/VIDEO
UFC la Casa Albă (foto: profimedia)
Casa Albă a scris istorie duminică: pentru prima dată în cei 250 de ani de existență a Statelor Unite, peluzele reședinței prezidențiale au găzduit o gală UFC, un eveniment fără precedent organizat chiar de ziua de naștere a lui Donald Trump, care a împlinit 80 de ani.
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