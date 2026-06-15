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Prima gală UFC din istoria Casei Albe. Trump a transformat reședința prezidențială într-o arenă de 60 de milioane de dolari - FOTO/VIDEO

UFC la Casa Albă (foto: profimedia)

UFC la Casa Albă (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:46

Casa Albă a scris istorie duminică: pentru prima dată în cei 250 de ani de existență a Statelor Unite, peluzele reședinței prezidențiale au găzduit o gală UFC, un eveniment fără precedent organizat chiar de ziua de naștere a lui Donald Trump, care a împlinit 80 de ani.

Aproximativ 4.300 de invitați au asistat la confruntările din octogon, amplasate sub imensa structură metalică „Claw”, o construcție de 28 de metri înălțime și circa 600 de tone, pe care Trump însuși a comparat-o cu Turnul Eiffel.

Zeci de mii de fani au urmărit spectacolul dintr-o zonă special amenajată în apropierea Casei Albe, în timp ce avioane militare survolau cerul capitalei americane.

Un eveniment de 60 de milioane de dolari

Organizatorii UFC, în frunte cu Dana White, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump, au investit aproximativ 60 de milioane de dolari în producție, incluzând peste 700.000 de dolari dedicați exclusiv refacerii gazonului prezidențial.

Gala a cuprins 14 meciuri, cu „main eventul” reprezentat de duelul dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje. Brazilianul Diego Lopes a intrat în istorie ca primul luptător care a câștigat un meci pe gazonul Casei Albe, descriind experiența drept „unică în viață”.

Mulțimea i-a intonat lui Trump „La mulți ani”, iar președintele a urmărit luptele din primul rând, alături de membrii familiei sale și de oficiali de rang înalt, printre care directorul FBI, Kash Patel.

Entuziasm și controverse

Evenimentul, inclus în programul festiv de celebrare a 250 de ani de la independența Statelor Unite, a generat reacții polarizate.

Susținătorii l-au salutat ca pe o celebrare populară și spectaculoasă a identității americane, în timp ce criticii au contestat utilizarea reședinței prezidențiale pentru un eveniment comercial privat.

Trump a respins orice critică, descriind spectacolul drept „cel mai mare show de pe Pământ” și apărând decizia ca pe un omagiu adus spiritului american.

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