CM 2026 a început! Mexic câștigă meciul inaugural al turneului cu 2-0, Coreea de Sud revine spectaculos contra Cehiei

Sursă: Realitatea.net

Cupa Mondială 2026 a debutat vineri, 12 iunie, cu două meciuri din Grupa A, iar gazda Mexic a oferit primul spectacol al turneului, impunându-se cu 2-0 în fața Africii de Sud, la Mexico City. Coreea de Sud a întors meciul și a învis Cehia, scor 2-1.

Mexicanii au preluat controlul jocului încă din primele minute, iar primul gol al turneului a venit chiar în minutul 9, când mijlocașul oaspeților Sphephelo Sithole a greșit flagrant la o preluare în apropierea propriului careu. Erik Lira a recuperat mingea și l-a găsit pe Julian Quinones, care a învins portarul Ronwen Williams cu un șut plasat din careu.

În repriza a doua, Africa de Sud a rămas în zece oameni după eliminarea lui Sithole (min. 49), ca urmare a unui fault asupra lui Brian Gutierrez.

Mexic a mai înscris pentru a doua oară în minutul 67, profitând de superioritatea numerică, când Raul Jimenez a înscris cu capul, din centrarea lui Roberto Alvarado, stabilind scorul final.

Themba Zwane a primit și el cartonaș roșu în minutul 84, după o palmă aplicată lui Alvarado, lăsând Africa de Sud în nouă oameni. Meciul s-a încheiat cu o notă dramatică: căpitanul mexican Cesar Montes a fost și el eliminat în minutul 90+2, pentru un fault dur, astfel că Mexic a terminat partida cu zece jucători, dar cu cele trei puncte asigurate.

Mexic : Rangel - Reyes, Cesar Montes, J. Vasquez, Gallardo - Lira (E. Alvarez 76) - R. Alvarado, B. Gutierrez (L. Chavez 66), Fidalgo (G. Mora 66), Quinones (Alexis Vega 79) - Jimenez (A. Gonzalez 76). Selecționer: Javier Aguirre

Africa de Sud : R. Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis 76) - Mokoena, Sithole, J. Adams (Zwane 61) - L. Foster (Mbatha 56), Rayners (Makgopa 76). Selecționer: Hugo Broos

Cartonașe galbene: B. Gutierrez 23 / Mokoena 17, Sibisi 74

Cartonașe roșii: Sphephelo Sithole (Africa de Sud) min. 49, Themba Zwane (Africa de Sud) min. 84 / Cesar Montes (Mexic) min. 90+2

Coreea de Sud a întors meciul și a învins Cehia

Tot în Grupa A, Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1, la Guadalajara. Cehii au deschis scorul prin Krejci în minutul 59, însă sud-coreenii au egalat prin Hwang In-Beom (67) și au obținut victoria prin Oh Hyeon-Gyu (80). Cehia a avut și un gol anulat pentru ofsaid, prin Soucek, în minutul 77.

Cehia : Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Sojka (Chytil 85), Zeleny - Sulc (Hlozek 64), Provod (Sadilek 64) - Schick (Chory 64). Selecționer: Miroslav Koubek

Coreea de Sud : Kim Seung-Gyu - Lee H., Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk - Seol, Hwang In-Beom (Kim Jin-Gyu 84), Paik (Park Jin-Seob 84), Lee Tae-Seok (Eom 69) - Lee Kang-In, Lee Jae-Sung (Hwang Hee-Chan 62) - Son (Oh Hyeon-Gyu 69). Selecționer: Hong Myung-Bo

CM 2026 se desfășoară în SUA, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie, și aduce pentru prima dată în istorie 104 meciuri la faza finală. Prima etapă a grupelor, începută vineri, se va încheia pe 18 iunie, fiecare grupă urmând să dispute câte două partide în această fază, din totalul de șase.

Programul grupelor

GRUPA B

12 iunie, 22:00 » Canada - Bosnia (Toronto)

13 iunie, 22:00 » Qatar - Elveția (San Francisco)

GRUPA C

14 iunie, 01:00 » Brazilia - Maroc (New York/New Jersey)

14 iunie, 04:00 » Haiti - Scoția (Boston)

GRUPA D

13 iunie, 04:00 » SUA - Paraguay (Los Angeles)

14 iunie, 07:00 » Australia - Turcia (Vancouver)

GRUPA E

14 iunie, 20:00 » Germania - Curaçao (Houston)

15 iunie, 02:00 » Coasta de Fildeș - Ecuador (Philadelphia)

GRUPA F

14 iunie, 23:00 » Olanda - Japonia (Dallas)

15 iunie, 05:00 » Suedia - Tunisia (Monterrey)

GRUPA G

15 iunie, 22:00 » Belgia - Egipt (Seattle)

16 iunie, 04:00 » Iran - Noua Zeelandă (Los Angeles)

GRUPA H

15 iunie, 19:00 » Spania - Capul Verde (Atlanta)

16 iunie, 01:00 » Arabia Saudită - Uruguay (Miami)

GRUPA I

16 iunie, 22:00 » Franța - Senegal (New York/New Jersey)

17 iunie, 01:00 » Irak - Norvegia (Boston)

GRUPA J

17 iunie, 04:00 » Argentina - Algeria (Kansas City)

17 iunie, 07:00 » Austria - Iordania (San Francisco)

GRUPA K

17 iunie, 20:00 » Portugalia - RD Congo (Houston)

18 iunie, 05:00 » Uzbekistan - Columbia (Mexico City)

GRUPA L

17 iunie, 23:00 » Anglia - Croația (Dallas)

18 iunie, 02:00 » Ghana - Panama (Toronto)