Răsturnare de situație în cazul șoferului de TIR de la Constanța. Descoperirea polițiștilor schimbă cursul anchetei
Accident de TIR la Constanța
Răsturnare de situație în cazul șoferului de TIR care a fost la un pas de a provoca un accident cu urmări grave la Constanța. Specialiștii au descoperit că acesta blocase tahograful, aparatul care înregistrează timpii de condus, iar lipsa odihnei ar fi putut agrava problemele sale de sănătate legate de diabet. Cazul a stârnit o amplă dispută în spațiul public, atât legat de gravitatea incidentului, cât și de intervenția polițiștilor locali, considerată de mulți brutală și disproporționată.
Inspectorii ISCTR au descoperit că bărbatul manipulase sistemul care înregistrează timpii de condus, făcându-l să indice repaus total în timp ce mastodontul rula pe șosea. Practic, vehiculul apărea „parcat”, deși se afla în deplasare, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind respectarea orelor de odihnă, scrie presa locală.
O astfel de intervenție presupune două faze infracționale: modificarea sistemelor de protecție ale aparatului și apoi instalarea unui magnet care a dereglat complet înregistrările.
ISCTR a aplicat deja sancțiuni contravenționale severe, valoarea totală a amenzii ridicându-se la 24.000 de lei pentru manipularea aparaturii de înregistrare.
Pe de altă parte, patronul firmei de transport din Bistrița i-a luat apărarea conducătorului auto, pe care l-a descris drept un om la locul lui, care știa să-și controleze boala de care suferea.
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