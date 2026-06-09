Adolescent arestat după ce a înjunghiat un tânăr de 17 ani în plină stradă: de la ce a pornit conflictul

Sursă: Realitatea.Net

Un tânăr de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor după ce ar fi înjunghiat un alt adolescent de aceeași vârstă în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din localitatea prahoveană Boldești-Scăeni.

"La data de 8 iunie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a admis propunerea formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 17 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor.

Cercetările au fost demarate la data de 7 iunie 2026, în urma unui apel formulat prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, recepționat la orele 00.09, prin care o persoană a sesizat că un tânăr ar fi fost înjunghiat în zona inghinală, în timp ce se afla pe raza orașului Boldești-Scăeni.

În vederea verificării aspectelor sesizate și a efectuării cercetărilor specifice, la fața locului au fost direcționate echipaje de poliție, fiind solicitat, totodată, și sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea îngrijirilor de specialitate persoanei vătămate", a anunțat IPJ Prahova.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în noaptea de 6 spre 7 iunie 2026, persoana vătămată, un tânăr în vârstă de 17 ani, se afla împreună cu mai mulți tineri în orașul Boldești-Scăeni. Pe fondul unui conflict spontan izbucnit între grupul din care făcea parte și un alt grup de tineri, altercația verbală a degenerat în acte de violență fizică, context în care victima ar fi fost lovită cu un obiect tăietor-înțepător, suferind o leziune în zona inghinală.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate.

Polițiștii l-au identificat rapid pe agresor în persoana unui tânăr de 17 ani din orașul Boldești-Scăeni. Acesta a fost dus la audieri.

Inițial, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. Ulterior, în urma administrării probatoriului și a evaluării circumstanțelor cauzei, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei în infracțiunea de tentativă la omor.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova a analizat dosarul și a fost de acord cu propunerea procurorilor, astfel că tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta continuă, autoritățile încercând să clarifice toate detaliile legate de incident și să stabilească ce măsuri legale se impun