MAI avertizează asupra unei noi metode de fraudă online. Cum acționează infractorii pentru a fura date bancare

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă informatică folosită de infractorii cibernetici, care exploatează chiar campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela utilizatorii și a le fura datele cardurilor bancare.

Potrivit unui mesaj transmis de MAI pe pagina oficială de Facebook, atacatorii se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții ale statului și afișează mesaje false prin care utilizatorii sunt informați că telefonul sau computerul le-a fost blocat.

Pentru „deblocare”, victimele sunt îndemnate să plătească o presupusă amendă în valoare de 2.480 de lei, însă scopul real al acestor mesaje este obținerea datelor bancare ale utilizatorilor.

„ALERTĂ! Infractorii cibernetici se folosesc chiar și de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii”, avertizează reprezentanții MAI.

Autoritățile subliniază că nicio instituție publică nu solicită plata unor amenzi prin intermediul paginilor web și recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului în astfel de formulare și să nu efectueze nicio plată.

„Dacă întâlnești un astfel de mesaj, închide imediat pagina și nu interacționa cu aceasta”, transmit polițiștii.

De asemenea, MAI îi încurajează pe cetățeni să distribuie informațiile de avertizare, pentru a preveni extinderea fenomenului și pentru a proteja potențiale victime ale acestei fraude online.