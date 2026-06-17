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Social· 1 min citire
Alarmâ în satele României: urșii au dat iama în casele oamenilor. Ce spun localnicii
Urși/ Arhivă foto
Publicat17 iun. 2026, 08:17
SursăRealitatea PLUS
Pericolul urșilor ajunge la un nivel alarmant în satele din România. Animalele sălbatice nu mai atacă doar gospodăriile, ci pătrund chiar în casele oamenilor. Numărul alertelor și apelurilor la 112 crește, iar localnicii cer măsuri urgente pentru a preveni noi tragedii.
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