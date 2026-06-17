Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Alarmâ în satele României: urșii au dat iama în casele oamenilor. Ce spun localnicii

Urși/ Arhivă foto

Urși/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 08:17
SursăRealitatea PLUS

Pericolul urșilor ajunge la un nivel alarmant în satele din România. Animalele sălbatice nu mai atacă doar gospodăriile, ci pătrund chiar în casele oamenilor. Numărul alertelor și apelurilor la 112 crește, iar localnicii cer măsuri urgente pentru a preveni noi tragedii.

În comuna Bisoca din județul Buzău, oamenii spun că nu mai au liniște nici în propriile case. În ultimele luni, urșii au dat în iama în mai multe locuințe, după ce până acum atacau doar animalele și distrugeau culturile. Frica îi însoțește la fiecare pas.



Datele autorităților arată amploarea fenomenului. Numai în județul Buzău au fost zeci de apeluri la 112 din cauza urșilor în primele cinci luni ale anului, iar autoritățile au emis peste 60 de mesaje RO ALERT pentru avertizarea populației.

În paralel, România încearcă să obțină sprijin la nivel european pentru schimbarea statutului ursului brun, astfel încât gestionarea populației să fie mai ușoară. Potrivit ultimelor estimări, în România ar putea trăi peste 16.000 de urși, de aproape patru ori mai mult decât capacitatea estimată a pădurilor, de aproximativ 4.000 de exemplare. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ursalerta urssateRO-ALERT

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe