România și Slovacia cer UE mai multă flexibilitate în gestionarea de către populație a ursului brun

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 17:30

România și Slovacia au transmis o poziție comună către Comisia Europeană, prin care solicită deschiderea unui proces de evaluare a unui regim mai flexibil de management al populațiilor de urs brun care au atins și mențin pe termen lung o stare favorabilă de conservare, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Distribuie articolul