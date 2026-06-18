Traficul naval pe canalul Sulina, reluat după eşuarea unui tanc maritim

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:11

Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat miercuri seara, după ce fusese întrerupt în cursul zilei din cauza eşuării unui tanc maritim care se îndrepta spre Galaţi, a anunţat Autoritatea Navală Română (ANR).

Distribuie articolul