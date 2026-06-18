Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Traficul naval pe canalul Sulina, reluat după eşuarea unui tanc maritim
Canalul Sulina
Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat miercuri seara, după ce fusese întrerupt în cursul zilei din cauza eşuării unui tanc maritim care se îndrepta spre Galaţi, a anunţat Autoritatea Navală Română (ANR).
Citește și
- 11:14CNAIR oprește aplicația e-Tarifare vineri seară: Lucrări de mentenanță la sistemul de plată a rovinietei
- 10:46Încep lucrările la Pasajul Basarab: linii STB suspendate și trasee modificate
- 10:02Descinderi de amploare în Ploiești și București, într-un caz de proxenetism: ce au descoperit polițiștii
- 08:41Sărbătoare 18 iunie. Mari sfinți mucenici ai ortodoxiei, pomeniți în calendar: zi de post
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News