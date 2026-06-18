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Traficul naval pe canalul Sulina, reluat după eşuarea unui tanc maritim

Canalul Sulina

Canalul Sulina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:11

Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat miercuri seara, după ce fusese întrerupt în cursul zilei din cauza eşuării unui tanc maritim care se îndrepta spre Galaţi, a anunţat Autoritatea Navală Română (ANR).

Nava tanc maritimă LILSTELLA, sub pavilion Hong Kong, este remorcată spre rada Portului Tulcea, iar navigaţia a fost reluată, a precizat, ppurtătorul de cuvânt al Autorităţii Navale Române, Cristina Puşcaşu.

Potrivit sursei citate, o echipă a Căpităniei Portului Tulcea s-a deplasat la locul incidentului pentru dispunerea măsurilor necesare şi stabilirea circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

În urma eşuării, nu au fost semnalate pagube materiale sau urme de poluare, dar şenalul navigabil a fost parţial obstrucţionat pentru navigaţia maritimă.

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