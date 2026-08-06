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Alertă în Capitală. Carosabilul s-a prăbușit pe Bulevardul Eroilor, iar echipele intervin de urgență

Bulevardul Eroilor nr.3. Foto: Infotrafic

Bulevardul Eroilor nr.3. Foto: Infotrafic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 19:06
Actualizat6 aug. 2026, 19:22

Brigada Rutieră a fost sesizată joi, în jurul orei 16:30, cu privire la faptul că în zona Bulevardul Eroilor nr. 3 s-a produs o surpare a părții carosabile.

'În acest context, s-a impus intervenția imediată a societății Apa Nova, traficul pe bulevardul Eroilor fiind asigurat pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers', informează Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.



Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare, precum și semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

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