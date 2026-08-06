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Alertă în Capitală. Carosabilul s-a prăbușit pe Bulevardul Eroilor, iar echipele intervin de urgență
Bulevardul Eroilor nr.3. Foto: Infotrafic
Publicat6 aug. 2026, 19:06
Actualizat6 aug. 2026, 19:22
Brigada Rutieră a fost sesizată joi, în jurul orei 16:30, cu privire la faptul că în zona Bulevardul Eroilor nr. 3 s-a produs o surpare a părții carosabile.
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