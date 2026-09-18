Aproape 2 kilometri prin munte. Tunelurile de pe Autostrada Urșilor a fost străpunse după doi ani de lucrări

Lucrările la secțiunea Margina – Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj – Deva au trecut de una dintre cele mai dificile etape.
Cele două tuneluri de pe traseu au fost străpunse în totalitate, iar stadiul fizic al lucrărilor pe cei aproximativ 9 kilometri ai sectorului a depășit 75%.
Anunțul a fost făcut vineri de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Finalizarea excavațiilor reprezintă o etapă importantă pentru proiectul care urmează să elimine întreruperea existentă pe Autostrada A1 între Lugoj și Deva.
Tunelul 2 este cel mai lung construit pentru o autostradă în România
Tunelul 2 de pe sectorul Margina – Holdea este alcătuit din două galerii, cu lungimi de 1.985 de metri și, respectiv, 1.825 de metri.
Potrivit informațiilor publicate de directorul CNAIR, galeria de 1.985 de metri face parte din cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România.
Pentru realizarea tunelurilor, lucrările s-au desfășurat timp de aproximativ doi ani, fără întrerupere, 24 de ore din 24. Activitatea a fost organizată pe zece fronturi de lucru, cu implicarea a aproximativ 900 de persoane.
„Cea mai grea etapă a acestui șantier s-a încheiat astăzi”, a transmis Cristian Pistol.
Lucrările pe cei 9,13 kilometri au depășit 75%
Secțiunea Margina – Holdea are o lungime de 9,13 kilometri, iar progresul fizic general al lucrărilor a trecut de 75%.
În luna mai, când stadiul fizic era de 60%, constructorii lucrau simultan la tuneluri, structuri și terasamente.
Contractul pentru realizarea acestei secțiuni are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA.
Străpungerea galeriilor nu înseamnă însă că lucrările s-au încheiat. Activitatea continuă atât în interiorul tunelurilor, cât și pe restul traseului autostrăzii.
Cămășuiala din beton avansează cu aproximativ 20 de metri pe zi
După finalizarea excavațiilor, constructorii au trecut la următoarele etape din interiorul galeriilor.
Potrivit lui Cristian Pistol, cămășuiala din beton avansează cu aproximativ 20 de metri pe zi. În același timp, pe restul șantierului sunt montate grinzi pentru pasaje și viaducte.
Lucrările de infrastructură rutieră continuă și prin așternerea binderului, primul strat de asfalt, pe mai multe porțiuni ale sectorului.
Betonarea integrală a galeriilor este programată să fie încheiată până la sfârșitul acestui an.
Tunelurile vor primi instalații pentru siguranță și monitorizare
După finalizarea betonării galeriilor va începe o nouă etapă a proiectului, cea dedicată montării și testării instalațiilor de siguranță din tunel.
CNAIR a prezentat anterior o parte dintre echipamentele care vor fi instalate în Tunelul 2. Acesta va fi dotat, între altele, cu ventilatoare, telefoane de urgență, senzori, hidranți suplimentari și sisteme de comunicații radio.
Finalizarea lucrărilor civile nu este, prin urmare, singura condiție pentru deschiderea sectorului. Punerea în circulație va depinde și de finalizarea cu succes a testelor pentru echipamentele de siguranță și monitorizare.
Când ar putea fi deschis sectorul Margina – Holdea
Cristian Pistol estimează că, în prima jumătate a anului 2027, finalizarea secțiunii Margina – Holdea va permite circulația neîntreruptă pe autostradă între Boița și Nădlac.
Distanța pe care șoferii ar putea circula fără întrerupere pe autostradă ar urma să depășească 360 de kilometri.
Punerea în circulație este însă legată atât de finalizarea lucrărilor, cât și de testarea cu succes a instalațiilor și echipamentelor de siguranță și monitorizare din tuneluri.
A1 între Margina și Holdea are o întrerupere de aproximativ un deceniu
Finalizarea sectorului Margina – Holdea va elimina întreruperea de pe Autostrada A1 dintre cele două localități, o situație care persistă de aproximativ zece ani.
Străpungerea integrală a celor două galerii marchează astfel încheierea uneia dintre cele mai dificile etape ale proiectului, în timp ce lucrările continuă la finisarea tunelurilor, structuri, terasamente și infrastructura necesară pentru deschiderea circulației.