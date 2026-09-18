Bani pentru crescătorii de oi și capre. Fermele pot primi până la 50.000 de euro pentru biosecuritate

Publicat 18 sept. 2026, 11:44 Sursă Agerpres

Crescătorii de ovine și caprine ar putea avea acces la finanțări de până la 50.000 de euro pentru investiții menite să prevină apariția și răspândirea bolilor în ferme. Sprijinul este prevăzut prin intervenția DR-21, pentru care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului în consultare publică.

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