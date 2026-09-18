Bani pentru crescătorii de oi și capre. Fermele pot primi până la 50.000 de euro pentru biosecuritate

Crescătorii de ovine și caprine ar putea avea acces la finanțări de până la 50.000 de euro pentru investiții menite să prevină apariția și răspândirea bolilor în ferme. Sprijinul este prevăzut prin intervenția DR-21, pentru care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului în consultare publică.
Programul este destinat fermelor de ovine și caprine care îndeplinesc anumite condiții privind înregistrarea exploatației și efectivul de animale.
Cine poate accesa finanțarea
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii, beneficiarii trebuie să dețină exploatații înregistrate cu un cod ANSVSA și să aibă cel puțin 150 de capete de ovine și caprine.
Sprijinul public nerambursabil poate acoperi 90% din valoarea totală eligibilă a unui proiect. Valoarea finanțării poate ajunge la 50.000 de euro pentru investițiile eligibile.
Pentru viitoarea sesiune de finanțare a fost propus un buget total de 9 milioane de euro. Proiectele vor putea fi depuse până când valoarea solicitărilor va ajunge la 300% din alocarea disponibilă.
Tanczos Barna anunță sprijin pentru biosecuritatea fermelor
Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a declarat că măsurile de protejare a fermelor de ovine și caprine împotriva riscurilor sanitare reprezintă o prioritate.
„Protejarea fermelor de ovine și caprine în fața riscurilor sanitare este o prioritate. Prin DR-21, susținem investiții concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariția și răspândirea bolilor și să își protejeze efectivele. Este prima formă de sprijin dintre cele discutate cu asociațiile de crescători, pentru care avem deja acordul Comisiei Europene și care este pregătită pentru lansare. Am prevăzut un mecanism simplificat de selecție, astfel încât fondurile să poată fi accesate rapid, iar investițiile să fie realizate într-un timp cât mai scurt”, a declarat Tanczos Barna, citat în comunicatul Ministerului Agriculturii.
Ce investiții pot fi finanțate prin DR-21
Ghidul solicitantului a fost elaborat după modificarea Planului Strategic PAC 2023-2027, transmisă Comisiei Europene. Finanțarea este destinată investițiilor necesare pentru prevenirea apariției și răspândirii pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine.
Printre cheltuielile eligibile se află echipamentele și instalațiile utilizate pentru decontaminarea, dezinfecția și dezinsecția mijloacelor de transport, a personalului, a suprafețelor și a aerului.
De asemenea, pot fi finanțate instalațiile și echipamentele necesare pentru înființarea sau modernizarea filtrului sanitar-veterinar.
Lista investițiilor eligibile include și garduri de protecție și delimitare, precum și instalațiile necesare pentru montarea și demontarea acestora.
În proiecte pot fi incluse sisteme destinate delimitării, izolării sau carantinării animalelor, dar și sisteme pentru controlul accesului în exploatație.
Sprijin pentru fermele afectate de restricțiile la export
Noua intervenție DR-21 se adresează sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor, afectat de restricțiile impuse exportului de animale.
Prin finanțarea investițiilor în biosecuritate, programul urmărește consolidarea măsurilor de prevenire a bolilor la nivelul fermelor de ovine și caprine.