România își umple depozitele de gaze, dar prețurile cresc în Europa. Cât va fi factura la iarnă

Publicat 17 sept. 2026, 20:15 Actualizat 17 sept. 2026, 20:19 Sursă Realitatea PLUS

România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%, echivalentul a aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi. În timp ce țara se apropie de ținta de 80% până la 1 octombrie, prețurile gazelor pe piața europeană ating niveluri ridicate, ceea ce poate pune presiune asupra facturilor.

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