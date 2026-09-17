România își umple depozitele de gaze, dar prețurile cresc în Europa. Cât va fi factura la iarnă

România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%, echivalentul a aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi. În timp ce țara se apropie de ținta de 80% până la 1 octombrie, prețurile gazelor pe piața europeană ating niveluri ridicate, ceea ce poate pune presiune asupra facturilor.
Românii resimt scumpirile și spun că banii nu le mai ajung pentru traiul de zi cu zi
Scumpirile din ultima perioadă îi afectează tot mai mult pe români, care spun că veniturile nu mai țin pasul cu cheltuielile. Pensionarii se plâng în special de prețurile alimentelor, ale energiei și ale altor produse de bază.
„Mă afectează și pe mine. Eu nu am gaze, am butelie, dar e același lucru. Întrebați-mă ce pot cumpăra când mă duc în magazin dacă nu te duci cu câteva sute de lei. Nu ai ce căuta”, a spus unul dintre oamenii intervievați.
Un alt pensionar reclamă creșterea prețurilor și spune că așteaptă o majorare a pensiilor: „S-au scumpit foarte mult, iar noi, ca pensionari, sperăm ca din ianuarie să mai pună ceva la pensii”.
Și costurile cu energia sunt o sursă de îngrijorare. „Energia foarte mare în continuare. Undeva la 280 de lei”, a declarat un alt cetățean.
„Ne asigurăm traiul de zi cu zi”
Pentru unii români, scumpirile înseamnă renunțarea la cheltuieli considerate importante. „Nu ne luăm medicamente, nu ne luăm îmbrăcăminte, încălțăminte... ne asigurăm traiul de zi cu zi”, a explicat o persoană intervievată.
Nemulțumirile vizează și clasa politică. Unul dintre cei intervievați consideră că problema este una generală și spune că oamenii sunt dezamăgiți de promisiunile politicienilor.
„Este o problemă generală. Noi știm cu toții. Ne este scârbă de tot ce se întâmplă în țara asta. Sunt niște oameni care una vorbesc și alta fac”, a afirmat acesta.
Ce așteptări au românii de la guvernanți
Întrebați ce își doresc de la cei care conduc țara, oamenii cer mai multă competență și măsuri care să le îmbunătățească nivelul de trai.
„Să fie niște oameni competenți”, a fost răspunsul unui cetățean.
Un altul s-a declarat profund nemulțumit de situația politică și de întârzierea formării unui Guvern: „Nu am ce să zic... Cum să zic. E batjocură. Nici până acum nu au făcut un guvern. Nu au făcut nimic. Mai sunt speranțe? Da... de rău, da”.
Criticile au mers și către veniturile și beneficiile atribuite politicienilor. „Să le fie rușine pentru banii pe care îi încasează, plimbările și afacerile pe care le fac”, a spus un alt român.