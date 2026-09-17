Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Daniel Dăianu îi dă peste cap planurile lui Bolojan. Ce spune despre înghețarea pensiilor și a salariilor în 2027

Daniel Dăianu

Daniel Dăianu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 sept. 2026, 08:17
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan nu trebuie să înghețe din nou pensiile și salariile pentru ca România să atingă anul viitor ținta de deficit de 5,8 la sută din PIB, spune președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Potrivit acestuia, reducerea deficitului poate continua fără noi creșteri de taxe sau măsuri de înghețare a veniturilor, dacă statul ține sub control ritmul de creștere a cheltuielilor și aplică o indexare rațională a veniturilor.

"În 2027 nu este necesar să se procedeze la o nouă înghețare a salariilor și pensiilor. Noi avem o inflație relativ înaltă, cea mai înaltă inflație din Uniunea Europeană. PIB-ul nominal va crește și în 2027 cu o cifră importantă. Dacă noi vom avea o dinamică a cheltuielilor bugetare, a salariilor și pensiilor, care să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal, nu va fi nicio problemă.

Se poate face o indexare astfel încât să continuăm consolidarea fiscal-bugetară și să avem un deficit de 5,8. Nu cred că sunt oameni realiști care ar pleda pentru o înghețare a salariilor și pensiilor și în 2027.

Trebuie să treci pe altă planetă ca să te gândești că vei îngheța și în 2027 salarii și pensii. Ce trebuie să faci este însă să ai o indexare rațională, astfel încât să poți să continui consolidarea fiscal-bugetară în 2027. Nu este nevoie să crești taxe și impozite", a declarat Dăianu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

daniel daianupensiisalariideficitpib

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe