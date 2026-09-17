Daniel Dăianu îi dă peste cap planurile lui Bolojan. Ce spune despre înghețarea pensiilor și a salariilor în 2027

Publicat 17 sept. 2026, 08:17 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan nu trebuie să înghețe din nou pensiile și salariile pentru ca România să atingă anul viitor ținta de deficit de 5,8 la sută din PIB, spune președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Potrivit acestuia, reducerea deficitului poate continua fără noi creșteri de taxe sau măsuri de înghețare a veniturilor, dacă statul ține sub control ritmul de creștere a cheltuielilor și aplică o indexare rațională a veniturilor.

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