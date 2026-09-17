Prețurile carburanților, joi, 17 septembrie 2026. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină

Prețurile carburanților continuă să difere semnificativ de la o zonă la alta a țării. Joi, 17 septembrie, cea mai ieftină benzină costă 9,82 lei/litru în Dâmbovița, iar dintre marile orașe Cluj-Napoca are cel mai mic tarif.
Prețurile carburanților continuă să difere semnificativ de la o zonă la alta a țării. Joi, 17 septembrie, cea mai ieftină benzină este raportată în județul Dâmbovița, unde litrul costă 9,82 lei, în timp ce dintre marile centre urbane Cluj-Napoca are cel mai avantajos tarif la pompă.
Conform datelor publicate de platforma Peco Online, benzina cu cel mai mic preț din țară poate fi găsită la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, unde litrul este vândut cu 9,82 lei.
Cât costă benzina în marile orașe
Dintre marile orașe analizate, Cluj-Napoca are joi cel mai mic preț la benzină, de 9,89 lei/litru. Timișoara urmează cu 9,91 lei/litru, în timp ce în București, Iași și Constanța cel mai redus tarif ajunge la 9,93 lei/litru.
Cele mai mici prețuri la benzină sunt:
București: 9,93 lei/litru;
Cluj-Napoca: 9,89 lei/litru;
Timișoara: 9,91 lei/litru;
Iași: 9,93 lei/litru;
Constanța: 9,93 lei/litru.
Unde se găsește cea mai ieftină motorină
Și în cazul motorinei, cel mai redus preț din țară este înregistrat la aceeași stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, unde litrul costă 10,28 lei.
În marile orașe analizate, cel mai mic tarif este în Timișoara, unde motorina costă 10,61 lei/litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 10,64 lei/litru.
Prețurile sunt actualizate periodic pe parcursul zilei și pot exista mici diferențe față de sumele afișate efectiv la pompă, din cauza întârzierilor de procesare și actualizare a informațiilor.
Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii
Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16-30 septembrie 2026. Decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în prima jumătate a lunii.
Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16-30 sptembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.