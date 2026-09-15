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Economie· 1 min citire
Dezvăluiri controversate la Rizea TV despre un proiect imobiliar
Cristian Rizea
Publicat15 sept. 2026, 18:51
Actualizat15 sept. 2026, 18:57
Într-o ediție recentă a emisiunii difuzate de Rizea TV, Cristian Rizea a prezentat o serie de afirmații și întrebări privind unele proiecte rezidențiale din București, susținând că acestea ar ridica semne de întrebare în privința stadiului lucrărilor și a modului în care sunt gestionate investițiile.
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