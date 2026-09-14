ANRE, peste 1.000 de sancțiuni în energie. Amenzi de aproape 11 milioane de lei în primele opt luni din 2026

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 sept. 2026, 21:19

ANRE a aplicat peste 1.000 de sancțiuni în energie, în primele opt luni din 2026. Amenzile date operatorilor au ajuns la aproape 11 milioane de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANREsanctiuni anre