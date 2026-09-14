ANRE, peste 1.000 de sancțiuni în energie. Amenzi de aproape 11 milioane de lei în primele opt luni din 2026

ANRE a aplicat peste 1.000 de sancțiuni în energie, în primele opt luni din 2026. Amenzile date operatorilor au ajuns la aproape 11 milioane de lei.
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aplicat, în primele opt luni din 2026, 1.026 de sancțiuni contravenționale operatorilor din sectorul energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice. Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproximativ 11 milioane de lei.
ANRE a efectuat 671 de controale în energie
În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, ANRE a desfășurat 671 de acțiuni de control. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 1.026 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 11 milioane de lei.
Potrivit ANRE, toate sumele provenite din amenzi sunt virate integral la bugetul de stat.
Din totalul controalelor, 219 inspecții au fost realizate în cadrul programului anual de control. Alte 109 verificări au fost efectuate în baza unor note de necesitate, în timp ce 343 de acțiuni de supraveghere au fost declanșate în urma unor sesizări.
În urma acțiunilor de control, inspectorii au întocmit 441 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.
Cele mai multe sancțiuni, în sectorul energiei electrice
Cele mai multe sancțiuni aplicate de ANRE au vizat furnizarea energiei electrice.
Din cele 1.026 de sancțiuni contravenționale, 758 au fost aplicate în sectorul energiei electrice, 226 în domeniul furnizării gazelor naturale și 37 în sectorul energiei termice. Alte cinci sancțiuni au vizat zona resurselor regenerabile de energie.
Și valoarea amenzilor a fost cea mai mare în sectorul energiei electrice. Operatorii din acest domeniu au primit sancțiuni de peste 9,4 milioane de lei.
În cazul gazelor naturale, amenzile au depășit un milion de lei, în timp ce în sectorul energiei termice sancțiunile s-au ridicat la 535.000 de lei.
George Niculescu: „Perioade de testare nefiresc de mari”
Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că inspectorii autorității au identificat situații în care perioadele de testare pentru anumite capacități de producere a energiei electrice au fost neobișnuit de lungi.
„Am observat perioade de testare nefiresc de mari pentru respectivele puteri instalate și asta ne-a ridicat anumite semne de întrebare referitor la modul în care sunt gestionate proiectele de producere a energiei electrice”, a afirmat George Niculescu.
Situațiile identificate au determinat ANRE să verifice mai atent modul în care sunt gestionate proiectele de producere a energiei electrice.
ANRE anunță noi controale la operatorii din energie
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei anunță că verificările vor continua și în perioada următoare.
Unul dintre principalele obiective îl reprezintă operatorii de distribuție și documentele necesare pentru licențierea capacităților de producere a energiei electrice.
„Controlul nu este un exercițiu birocratic, ci instrumentul prin care ne asigurăm că regulile pieței de energie se aplică egal, tuturor participanților. În perioada următoare, ANRE va derula o serie de controale la operatorii de distribuție, pentru a verifica modalitatea de emitere a documentelor necesare pentru licențierea capacităților de producere energie electrică”, a declarat președintele ANRE.
Prin aceste verificări, ANRE urmărește respectarea regulilor de funcționare a pieței și verificarea modului în care operatorii gestionează proiectele și documentația necesară.