Mihai Daraban: „America Latină poate reprezenta o poartă de acces pentru investițiile românești"

Publicat 14 sept. 2026, 19:40 Actualizat 14 sept. 2026, 19:47

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut, în data de 14 septembrie a.c., o întrevedere cu E.S. dna Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, Ambasadoarea Statelor Unite Mexicane în România. Discuțiile au vizat stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, prezența capitalului mexican în economia românească și pregătirea unei misiuni economice a CCIR în Mexic.

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