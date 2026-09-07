Doliu în lumea serialelor turcești: un actor a fost găsit mort. Imaginile surprinse înainte de deces ridică semne de întrebare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 20:27

Serhat Mustafa Kılıç, actor cunoscut în Turcia și apreciat de public pentru rolurile din serialele „Seksenler” și „Söz”, a murit la vârsta de 51 de ani. Actorul a fost descoperit fără viață în locuința sa din Istanbul, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs decesul. Între timp, au apărut imagini de pe camerele de supraveghere care îl surprind în ultimele momente înainte de a ajunge acasă.

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