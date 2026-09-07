Doliu în lumea serialelor turcești: un actor a fost găsit mort. Imaginile surprinse înainte de deces ridică semne de întrebare

Serhat Mustafa Kılıç, actor cunoscut în Turcia și apreciat de public pentru rolurile din serialele „Seksenler” și „Söz”, a murit la vârsta de 51 de ani. Actorul a fost descoperit fără viață în locuința sa din Istanbul, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs decesul. Între timp, au apărut imagini de pe camerele de supraveghere care îl surprind în ultimele momente înainte de a ajunge acasă.
Vestea morții lui Serhat Kılıç a provocat reacții în rândul celor care l-au urmărit atât în producțiile de televiziune, cât și pe scenele teatrelor sau în filmele în care a jucat.
Actorul a devenit cunoscut în special datorită personajului Ergun Plak, interpretat în serialul „Seksenler”, dar și prin rolul lui Çolak din „Söz”.
Serhat Kılıç a fost găsit mort în locuința sa din Istanbul
Circumstanțele exacte ale morții nu sunt deocamdată cunoscute. Autoritățile au demarat o anchetă, iar procedurile medico-legale urmează să stabilească motivul decesului.
Până la finalizarea investigațiilor nu există o confirmare oficială privind cauza morții.
Primele constatări ale anchetatorilor
Informațiile preliminare arată că pe corpul actorului nu au fost identificate răni deschise despre care să se poată spune că au fost provocate de obiecte tăioase sau înțepătoare și nici urme evidente de lovituri.
Totuși, ar fi fost observate vânătăi în zona ochilor, precum și pe brațe și picioare, arată sanayigazetesi.com.tr.
Din acest motiv, decesul este tratat în cadrul unei anchete, iar cauza exactă urmează să fie stabilită în urma examinărilor medico-legale.
Este important de precizat că aceste constatări preliminare nu permit, în acest moment, stabilirea împrejurărilor în care actorul și-a pierdut viața.
Imagini cu actorul, surprinse cu puțin timp înainte
În timp ce ancheta continuă, presa turcă a publicat informații despre imagini surprinse de camerele de supraveghere din imobil.
Înregistrarea îl surprinde pe Serhat Kılıç în holul clădirii, în data de 1 septembrie 2026, în jurul orei 17:39.
Actorul purta o pălărie și avea un rucsac asupra sa. Secvențele au atras atenția în special prin modul în care acesta se deplasa.
Din imagini se observă că mergea lent și, la anumite momente, își întindea brațul pentru a se sprijini de perete. Actorul pare obosit, însă nu se poate stabili dintr-o înregistrare care era cauza stării sale.
Momentul în care Kılıç se sprijină de perete
Potrivit informațiilor publicate despre imaginile de supraveghere, la ora 17:39:43, actorul apare deplasându-se pe coridor.
Aproximativ 11 secunde mai târziu, la 17:39:54, acesta își întinde brațul și se sprijină de perete.
Ulterior, Kılıç continuă să se deplaseze către zona liftului. La 17:40:13, când ajunge în fața liftului, mișcările sale par în continuare lente.
Câteva secunde mai târziu, la 17:40:22, actorul este surprins din nou întinzând brațul către perete și aplecându-se în față pentru a se sprijini.
Imaginile reprezintă una dintre informațiile analizate în contextul anchetei, însă ele nu oferă, deocamdată, o explicație privind starea în care se afla actorul sau cauza ulterioară a decesului.
O carieră în televiziune, film și teatru
Serhat Mustafa Kılıç a avut o activitate profesională desfășurată în mai multe domenii ale industriei de divertisment din Turcia.
Publicul l-a asociat în mod special cu personajul Ergun Plak din „Seksenler”, serial care i-a adus o mare vizibilitate, dar și cu rolul Çolak din „Söz”.
Pe lângă televiziune, actorul a activat în cinematografie și teatru, construindu-și de-a lungul anilor o carieră apreciată în Turcia.