Un stol de păsări a pus pe jar radarul antidrone la granița dintre două țări. Armata a trimis un elicopter

O posibilă încălcare a spațiului aerian polonez a declanșat o intervenție militară și suspendarea temporară a operațiunilor pe aeroportul din Rzeszow. În cele din urmă, radarele au detectat un stol mare de păsări.
Elicopterele poloneze au fost ridicate după alerta radar
Armata Poloniei a intrat în alertă duminică, după ce sistemele radar au detectat un obiect neidentificat care părea să fi pătruns în spațiul aerian al țării venind dinspre Belarus.
Pentru verificarea situației, au fost trimise elicoptere militare. Autoritățile au tratat inițial semnalul ca pe o posibilă încălcare a spațiului aerian polonez și au luat măsuri pentru a permite aviației militare să opereze fără restricții, scrie Reuters.
În același timp, aeroportul din Rzeszow, situat în sud-estul Poloniei, și-a suspendat temporar operațiunile.
Radarele au detectat un stol mare de păsări
Alerta s-a dovedit în cele din urmă a fi una falsă. După verificarea situației, armata poloneză a anunțat că semnalele detectate de sistemele de supraveghere nu indicau pătrunderea unui obiect în spațiul aerian al Poloniei.
Era vorba despre un stol mare de păsări care se deplasa din direcția Belarusului, țară aliată a Rusiei.
„Indicaţiile semnalate de sistemele radar nu au fost legate de o încălcare a spaţiului aerian polonez. Acestea au fost cauzate de un stol mare de păsări, a căror trecere a fost detectată de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian”, a explicat armata poloneză pe reţeaua de socializare X.
După clarificarea situației, autoritatea poloneză responsabilă de gestionarea traficului aerian, PANSA, a anunțat că aeroportul din Rzeszow și-a reluat operațiunile.
Polonia a mai avut incidente cu rachete și drone
Alerta apare într-un context în care Polonia acordă o atenție deosebită incidentelor care implică obiecte sau proiectile provenite din zona războiului din Ucraina.
La sfârșitul lunii iulie, o rachetă rusească de croazieră Kh-101 a ajuns în estul Poloniei în timpul unui atac aerian rusesc de amploare asupra Ucrainei. Proiectilul a căzut pe un câmp nelocuit, la doar câțiva kilometri de zone rezidențiale, fără să provoace victime.
Un alt incident a avut loc în noiembrie 2022. Atunci, o rachetă antiaeriană S-300 lansată de armata ucraineană în timpul unui atac aerian rusesc a căzut în estul Poloniei și a provocat moartea a două persoane.
Relațiile dintre Polonia și Belarus sunt extrem de tensionate
Incidentul cu păsările are loc pe fondul unor relații foarte tensionate între Polonia și Belarus. Cele două state au ajuns la cel mai scăzut nivel al relațiilor de la căderea comunismului, în pofida legăturilor istorice și culturale dintre ele.
Războiul din Ucraina a contribuit la deteriorarea puternică a relațiilor. Polonia este membră NATO și a Uniunii Europene, în timp ce Belarus este unul dintre principalii aliați ai Rusiei.
Varșovia acuză Belarusul de folosirea migrației ca armă
Autoritățile poloneze au acuzat regimul condus de Aleksandr Lukașenko că folosește migranți proveniți din Orientul Mijlociu și Africa drept „arme hibride”. Potrivit Poloniei, acestora li s-ar facilita transportul către frontieră și ar fi împinși să treacă ilegal granița.
Ca răspuns, Polonia a construit un gard masiv din oțel de-a lungul frontierei și a instituit o zonă tampon de securitate.
Varșovia a înăsprit, de asemenea, regulile privind permisele de ședere pentru cetățenii din Belarus și accesul la procedurile de azil.
Exercițiile militare ruso-belaruse provoacă alerte
Tensiunile sunt alimentate și de manevrele militare desfășurate în comun de Rusia și Belarus. Aceste exerciții generează în mod repetat alerte în Polonia, în special din cauza proximității geografice și a contextului războiului din Ucraina.
În zona frontierei au mai fost raportate incidente în care drone rusești rătăcite au ajuns în apropierea sau pe teritoriul Poloniei. De asemenea, baloane folosite pentru contrabandă au traversat din Belarus către Polonia.