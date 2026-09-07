„Creierul” din spatele prgramului AfD s-a născut la Timișoara. Cine este politicianul care vrea să schimbe Germania

Victoria obținută de partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt are o legătură neașteptată cu România. Unul dintre oamenii considerați importanți pentru direcția ideologică a formațiunii și pentru elaborarea programului electoral s-a născut în 1978 la Timișoara.
Hans-Thomas Tillschneider este prezentat de presa germană drept unul dintre principalii ideologi ai AfD din Saxonia-Anhalt și unul dintre politicienii care au contribuit la construirea programului cu care partidul s-a prezentat în fața alegătorilor.
Documentul include propuneri privind „remigrația”, modificări importante în educație și cultură, precum și o apropiere de Rusia.
AfD a obținut duminică aproximativ 43,8% dintre voturile exprimate în Saxonia-Anhalt, mai mult decât dublu față de scorul înregistrat la alegerile din 2021. Formațiunea a câștigat 39 dintre cele 83 de mandate din parlamentul landului, rămânând la trei mandate distanță de majoritatea necesară.
CDU s-a clasat mult în urma AfD, cu 17,2% din voturi.
Victoria AfD are două fețe
Ulrich Siegmund este politicianul care a devenit imaginea publică a rezultatului obținut de AfD în Saxonia-Anhalt. Candidatul formațiunii pentru conducerea landului a avut un profil mai accesibil în timpul campaniei, în special prin activitatea de pe rețelele sociale.
În spatele acestei imagini electorale se află însă Hans-Thomas Tillschneider, politician asociat cu aripa ideologică radicală a formațiunii.
Publicația germană Die Zeit îl descrie drept „Vordenker”, termen folosit pentru unul dintre principalii ideologi ai AfD din Saxonia-Anhalt. Potrivit publicației, Tillschneider a avut o contribuție importantă la elaborarea programului electoral.
Organizația de investigații Correctiv susține că programul electoral al formațiunii provine „în mare parte” din condeiul lui Tillschneider.
Hans-Thomas Tillschneider s-a născut la Timișoara
Politicianul AfD s-a născut în 1978 la Timișoara, în România comunistă. Tillschneider a afirmat că provenea din minoritatea germană din România și că a ajuns în Germania când era foarte mic.
Copilăria și-a petrecut-o în Freudenstadt, în landul Baden-Württemberg.
Biografia sa este însă relevantă și prin prisma pozițiilor pe care le-a exprimat ulterior despre integrare și identitatea germană.
Într-un interviu acordat presei germane în 2016, Tillschneider susținea că o persoană care vine dintr-o altă țară poate deveni „germană pe deplin” doar prin asimilare culturală. El și-a rezumat atunci poziția prin formula „Pentru mine, integrarea înseamnă asimilare”.
Mitteldeutsche Zeitung remarca încă de la acel moment contrastul dintre această concepție și faptul că politicianul care o promova era el însuși născut în România.
De la islamistică la politica AfD
Pregătirea academică a lui Tillschneider este diferită de traseul întâlnit în mod obișnuit în cazul politicienilor populiști.
Acesta a studiat islamistica, arabistica, filosofia și literatura germană. O parte dintre studiile sale au fost realizate la Damasc, iar ulterior a obținut un doctorat în studii islamice.
A avut și o carieră în mediul universitar, iar biografia oficială a AfD menționează inclusiv activitatea sa la Universitatea din Bayreuth.
Tillschneider a intrat în AfD în anul 2013 și, din 2016, este membru al parlamentului landului Saxonia-Anhalt.
„Avem nevoie de un patriotism sănătos în Biserică”
Pozițiile sale privind identitatea națională s-au reflectat și în intervențiile pe care le-a avut în parlamentul din Saxonia-Anhalt.
Într-o astfel de intervenție, Tillschneider a susținut că bisericile germane ar trebui să promoveze ceea ce el a numit un „patriotism rezonabil”.
Pentru a-și susține argumentul, politicianul a indicat drept exemple bisericile ortodoxe din Bulgaria, România, Serbia și Rusia, despre care a afirmat că promovează în mod firesc un asemenea patriotism.
Tillschneider și-a încheiat intervenția cu afirmația: „Avem nevoie de un patriotism sănătos în Biserică”.
Declarația a generat reacții în plen. Wulf Gallert, politician al formațiunii Die Linke, l-a acuzat pe Tillschneider că urmărește, în realitate, transformarea bisericilor într-un instrument pentru promovarea unei agende politice.
Gallert a indicat drept exemplu relația dintre statul rus și Biserica Ortodoxă Rusă.
„Remigrația”, una dintre ideile centrale ale programului AfD
Influența lui Hans-Thomas Tillschneider este vizibilă în special în domeniile educației și culturii, potrivit analizelor privind programul electoral al AfD din Saxonia-Anhalt.
Una dintre temele centrale este „remigrația”. Potrivit analizei Correctiv, partidul susține adoptarea unor măsuri mai dure în privința expulzării persoanelor care nu au drept de ședere și modificarea politicii privind azilul.
Programul propus de AfD include și schimbări în educație. Formațiunea vrea modificarea priorităților din programa școlară și acordarea unei importanțe mai mari simbolurilor naționale.
Un reportaj NDR despre planurile partidului arată că AfD propune inclusiv arborarea zilnică a drapelului german în școli și introducerea cântării imnului național.
Tillschneider a explicat această orientare prin ceea ce el numește o „tulburare de identitate” a Germaniei.
Politicianul leagă această problemă de modul în care societatea germană privește perioada nazistă și anii 1933-1945.
AfD vrea schimbări și în politica culturală
Programul formațiunii prevede modificări și în domeniul culturii.
AfD propune schimbarea sloganului landului Saxonia-Anhalt din „Gândește Modern” în „Gândește german”.
Formațiunea a lansat, de asemenea, un atac politic asupra moștenirii Bauhaus, mișcarea artistică și arhitecturală asociată în mod puternic cu orașul Dessau.
AfD consideră că Bauhaus nu este suficient de bine ancorat în identitatea națională germană și susține o nouă politică culturală descrisă drept „patriotică”.
Tillschneider și apropierea de Rusia
Poziționarea lui Hans-Thomas Tillschneider față de Rusia reprezintă un alt element important al profilului său politic.
În octombrie 2025, politicianul a participat la un eveniment organizat la Ambasada Rusiei din Berlin cu ocazia zilei de naștere a lui Vladimir Putin.
Direcția promovată de Tillschneider este reflectată și în programul AfD pentru Saxonia-Anhalt. Formațiunea propune, printre altele, reluarea schimburilor de elevi cu Rusia și menținerea sau extinderea predării limbii ruse în școlile din land.
Poziția se înscrie într-o orientare mai largă a AfD față de relațiile cu Moscova.
Partidul solicită restabilirea relațiilor economice cu Rusia și încetarea sprijinului acordat de Germania Ucrainei, poziție care intră în contradicție cu direcția adoptată de guvernul cancelarului Friedrich Merz.
AfD este la trei mandate de majoritate
Rezultatul obținut duminică îi oferă AfD 39 dintre cele 83 de mandate ale parlamentului din Saxonia-Anhalt.
Formațiunea nu deține însă singură majoritatea, fiind la trei mandate de pragul necesar pentru a controla legislativul landului.
CDU și celelalte formațiuni tradiționale au exclus până acum posibilitatea unei coaliții cu extrema dreaptă.
În acest context, programul electoral la care Hans-Thomas Tillschneider a avut o contribuție importantă devine baza politică a formațiunii după victoria obținută în alegerile regionale, în timp ce accesul efectiv al AfD la conducerea landului rămâne dependent de configurația politică rezultată din lipsa unei majorități proprii.