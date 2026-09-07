„Creierul” din spatele prgramului AfD s-a născut la Timișoara. Cine este politicianul care vrea să schimbe Germania

Publicat 7 sept. 2026, 17:03 Sursă Die Zeit

Victoria obținută de partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt are o legătură neașteptată cu România. Unul dintre oamenii considerați importanți pentru direcția ideologică a formațiunii și pentru elaborarea programului electoral s-a născut în 1978 la Timișoara.

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