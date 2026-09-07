Friedrich Merz, reacție după alegerile din Saxonia-Anhalt: „CDU a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a calificat rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt drept un avertisment major pentru clasa politică germană. Liderul CDU a spus că este „profund șocat” de deznodământul scrutinului și a admis că partidul său a înregistrat una dintre cele mai grele înfrângeri electorale din ultimele decenii.
În prima sa reacție amplă după alegeri, Merz a arătat că rezultatul nu poate fi trecut cu vederea și a anunțat că va analiza consecințele politice ale votului în perioada următoare.
„Suntem cu toții profund șocați de acest rezultat. Nu ne-am așteptat să se încheie astfel”, a transmis Friedrich Merz.
Merz avertizează că votul din Saxonia-Anhalt va avea consecințe
Șeful Guvernului de la Berlin a precizat că scrutinul regional are ecouri care depășesc granițele Germaniei. El a făcut referire la atenția internațională provocată de scorul AfD și a avertizat că rezultatul va genera consecințe în plan politic.
Friedrich Merz a insistat că amploarea susținerii pentru formațiuni care contestă instituțiile democratice trebuie tratată cu seriozitate.
„Când aproape 60% dintre alegători își dau votul unor partide care pun sub semnul întrebării, în mod fundamental, instituțiile democratice ale țării noastre, nu putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic”, a declarat cancelarul german.
Potrivit lui Merz, CDU trebuie să accepte realitatea politică produsă la urne și să răspundă prin măsuri concrete, nu prin minimalizarea rezultatului.
Friedrich Merz își asumă responsabilitatea pentru eșecul CDU
Liderul creștin-democraților a recunoscut deschis dimensiunea pierderii suferite de CDU în Saxonia-Anhalt, pe care a descris-o drept una dintre cele mai severe înfrângeri din istoria recentă a partidului.
„Este cea mai gravă înfrângere electorală a CDU din ultimii ani, poate chiar din ultimele decenii”, a spus Merz.
Cancelarul a subliniat că își asumă o responsabilitate directă pentru direcția în care merge țara și a transmis că nu intenționează să se retragă din prim-planul politic. În schimb, Friedrich Merz a indicat că va rămâne la conducerea Executivului și va încerca să gestioneze efectele votului.
„Sunt conștient de responsabilitatea mea personală față de țara noastră și sunt hotărât să mă ridic la nivelul acestei misiuni”, a afirmat el.
Germania are nevoie de „reforme fundamentale”
În mesajul său, cancelarul a susținut că Germania are nevoie de reforme structurale, în contextul nemulțumirilor politice și sociale reflectate de rezultatul din Saxonia-Anhalt.
Merz a afirmat că miza nu se reduce la un singur scrutin regional, ci vizează viitorul Germaniei și perspectivele generațiilor următoare.
„Este vorba despre viitorul țării noastre și despre șansele copiilor și nepoților noștri, șanse pe care nu avem dreptul să le irosim”, a declarat liderul CDU.
El a admis, totodată, că Guvernul german trebuie să explice mai clar atât deciziile adoptate, cât și motivele care stau în spatele politicilor sale.
Mesaj despre democrație, după scorul AfD
Friedrich Merz a punctat că schimbarea opțiunilor electorale reprezintă o componentă firească a unei democrații. Totuși, acesta a subliniat că valorile constituționale și regulile de conviețuire democratică nu pot fi puse la vot.
„Există un lucru care nu este negociabil prin vot: regulile după care trăim împreună și valorile înscrise în Constituție”, a afirmat cancelarul.
Merz a mai spus că Germania are o responsabilitate aparte, determinată de propriul trecut istoric, și că statul german va apăra în continuare ordinea democratică și constituțională.