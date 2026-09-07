Friedrich Merz, reacție după alegerile din Saxonia-Anhalt: „CDU a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 15:14

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a calificat rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt drept un avertisment major pentru clasa politică germană. Liderul CDU a spus că este „profund șocat” de deznodământul scrutinului și a admis că partidul său a înregistrat una dintre cele mai grele înfrângeri electorale din ultimele decenii.

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