Kievul își face rezerve de hrană și apă pentru iarnă. Plan de intervenție în cazul penelor de curent

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 12:39

Autoritățile din Kiev pregătesc rezerve strategice de alimente și apă potabilă, în perspectiva unor posibile întreruperi de lungă durată ale energiei electrice și utilităților în sezonul rece. Măsura vizează protejarea locuitorilor vulnerabili și susținerea operațiunilor de urgență, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

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