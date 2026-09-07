Kievul își face rezerve de hrană și apă pentru iarnă. Plan de intervenție în cazul penelor de curent

Autoritățile din Kiev pregătesc rezerve strategice de alimente și apă potabilă, în perspectiva unor posibile întreruperi de lungă durată ale energiei electrice și utilităților în sezonul rece. Măsura vizează protejarea locuitorilor vulnerabili și susținerea operațiunilor de urgență, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
Administrația capitalei ucrainene a anunțat că produsele de bază vor fi păstrate pentru situații de criză și vor putea fi distribuite rapid prin centrele locale de sprijin. Prioritate vor avea persoanele cu venituri mici și locuitorii care traversează situații sociale dificile.
Mese calde pentru 25.000 de persoane
Potrivit adjunctului șefului Administrației de Stat a Orașului Kiev, Oleh Kuiavskyi, sistemul de ajutor pregătit de municipalitate include și distribuirea de hrană caldă, cu sprijinul organizațiilor caritabile și al grupurilor civice.
Capacitatea estimată este de aproximativ 25.000 de persoane. În plus, autoritățile au pregătit un lot de circa 20.000 de pachete alimentare, care ar urma să fie livrate dacă orașul se confruntă cu o situație gravă provocată de lipsa prelungită a curentului, a căldurii sau a apei.
„Securitatea alimentară în capitală nu înseamnă doar existența rezervelor necesare, ci și un sistem clar de distribuție și livrare a acestora către cei care au cea mai mare nevoie de ajutor”, a transmis Oleh Kuiavskyi, citat de Kyiv Post.
Centre de sprijin pentru populație
Distribuirea ajutoarelor va fi coordonată prin Comandamentul Umanitar din Kiev, structură înființată la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. Din această rețea fac parte administrația municipală, autoritățile locale de sector, companii ale orașului, ONG-uri și parteneri internaționali, conform Kyiv Post.
Stocurile sunt destinate atât civililor afectați de întreruperile de utilități, cât și serviciilor care intervin în situații de urgență. Oficialii de la Kiev susțin că accentul este pus nu doar pe acumularea produselor, ci și pe organizarea unei logistici eficiente pentru ca ajutoarele să ajungă rapid la cei care depind de ele.
Pregătirile au fost accelerate înaintea iernii, perioadă în care Ucraina se teme de noi atacuri asupra rețelelor de electricitate și încălzire. În anii anteriori, loviturile asupra infrastructurii energetice au provocat pene extinse de curent și au pus presiune pe serviciile publice din numeroase orașe ucrainene.