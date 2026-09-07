Eroare macabră la Florența. Un bărbat a fost incinerat din greșeală, iar în sicriul său a ajuns o femeie

Publicat 7 sept. 2026, 11:01 Actualizat 7 sept. 2026, 11:05

O familie din Florența a descoperit cu doar câteva minute înaintea înmormântării că în sicriu se afla trupul unei femei. Bărbatul de 87 de ani fusese incinerat din greșeală cu o zi înainte, după ce cadavrele ar fi fost încurcate la morga spitalului Careggi.

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