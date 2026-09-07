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Eroare macabră la Florența. Un bărbat a fost incinerat din greșeală, iar în sicriul său a ajuns o femeie

Morga

Morga

Scris deMădălina Cristea
Publicat7 sept. 2026, 11:01
Actualizat7 sept. 2026, 11:05

O familie din Florența a descoperit cu doar câteva minute înaintea înmormântării că în sicriu se afla trupul unei femei. Bărbatul de 87 de ani fusese incinerat din greșeală cu o zi înainte, după ce cadavrele ar fi fost încurcate la morga spitalului Careggi.

O familie din Florența a aflat cu doar câteva minute înaintea slujbei de înmormântare că în sicriul pregătit pentru un bărbat de 87 de ani se afla trupul unei femei. Rudele se pregăteau să își ia rămas-bun de la acesta la Biserica San Francesco și Santa Chiara din Montughi, când casa de pompe funebre le-a anunțat eroarea.

Trupul bărbatului fusese transportat cu o zi înainte la Crematoriul din Trespiano și incinerat. Rămășițele sale se află acum într-o urnă păstrată la crematoriu.

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Familia cere o anchetă

Potrivit familiei, cele două cadavre ar fi fost încurcate la morga Spitalului Careggi. Trupul bărbatului ar fi fost asociat cu documentele femeii și trimis la incinerare fără ca identitatea să fie verificată corect. Rudele cer acum o anchetă pentru a se stabili cum a fost posibilă eroarea și susțin că inclusiv documentul de deces al bărbatului ar putea conține o dată greșită, conform presei străine.

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